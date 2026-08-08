Jamshedpur News: एलबीएसएम कॉलेज में परीक्षा देने पहुंची छात्रा आयी करंट की चपेट में, अस्पताल मे इलाजरत
Jamshedpur News: जमशेदपुर के परसुडीह थाना क्षेत्र में एलबीएसएम कॉलेज में एक छात्रा करंट लगने से घायल हो गई। इसकी पहचान रायगुनी बोयपाई के रूप में हुई है। बारिश के कारण कॉलेज परिसर में पानी जमा था। छात्र नेताओं ने विद्युत व्यवस्था सुधारने की मांग की। यदि कार्रवाई नहीं हुई, तो आंदोलन की चेतावनी दी गई है।
Jamshedpur News: जमशेदपुर। परसुडीह थाना क्षेत्र स्थित एलबीएसएम कॉलेज में शनिवार को परीक्षा देने पहुंची एक छात्रा करंट की चपेट में आकर घायल हो गई। घायल छात्रा की पहचान सुंदरनगर के नानदूप निवासी रायगुनी बोयपाई के रूप में हुई है। वह मेजर पॉलिटिकल साइंस की परीक्षा देने कॉलेज पहुंची थी। घटना के बाद कॉलेज परिसर में अफरा-तफरी मच गई।छात्रा के अनुसार, बारिश के कारण परिसर में जगह-जगह पानी जमा था। परीक्षा केंद्र का निर्धारित गेट बंद होने के कारण वह दूसरे रास्ते से जा रही थी। इसी दौरान पानी से गुजरते समय अचानक उसे तेज करंट लगा और वह जमीन पर गिर गई।
आसपास मौजूद लोगों और छात्रों ने उसे संभाला। उसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है।घटना के बाद छात्र नेताओं में आक्रोश है। उनका आरोप है कि कॉलेज परिसर में पहले भी करंट लगने की घटना हो चुकी है, लेकिन विद्युत व्यवस्था और जलजमाव की समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया। छात्रों ने पूरे परिसर की विद्युत व्यवस्था की जांच, क्षतिग्रस्त तारों की मरम्मत और जलनिकासी व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है।छात्र नेताओं ने चेतावनी दी कि मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो सोमवार से कॉलेज बंद कराने का आंदोलन शुरू किया जाएगा।
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