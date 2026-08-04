Jamshedpur News: स्कूली छात्रों के बीच मारपीट, लोगों ने चापड़ और चाकू के साथ पकड़ा
Jamshedpur News: बिरसानगर में नेताजी सुभाष पब्लिक स्कूल के बाहर छात्रों में हिंसा हो गई। मंगलवार को झड़प के दौरान, आरोपी छात्रों के पास चाकू और चापड़ पाया गया। घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू की है। स्कूल प्रबंधन ने कुछ नहीं बताया। स्थानीय लोगों ने बीच-बचाव करते हुए दो लोगों को पकड़ लिया।
Jamshedpur News: बिरसानगर थाना अंतर्गत नेताजी सुभाष पब्लिक स्कूल के बाहर छात्रों में मारपीट हो गई। घटना मंगलवार दोपहर की है। घटना के दौरान स्थानीय लोगों ने बीच बचाव किया और दो लोगों को धर दबोचा। तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से एक चापड़ और चाकू बरामद किया गया। स्कूल प्रबंधन ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी को थाना ले गई जहां सभी से पूछताछ कर रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सोमवार को सातवीं और आठवीं कक्षा के दो छात्रों के बीच झड़प हुई थी। इसी बात को लेकर आज सातवीं कक्षा के छात्र ने बाहरी लोगों को बुला लिया।
स्कूल की छुट्टी होते ही छात्रों के बीच मारपीट शुरू हो गई। इसी दौरान पीड़ित ने स्कूल में घुसकर अपनी जान बचाई। इस मामले में स्कूल प्रबंधन ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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