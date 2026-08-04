Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Jamshedpur News: स्कूली छात्रों के बीच मारपीट, लोगों ने चापड़ और चाकू के साथ पकड़ा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
Follow us on Google News
share

Jamshedpur News: बिरसानगर में नेताजी सुभाष पब्लिक स्कूल के बाहर छात्रों में हिंसा हो गई। मंगलवार को झड़प के दौरान, आरोपी छात्रों के पास चाकू और चापड़ पाया गया। घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू की है। स्कूल प्रबंधन ने कुछ नहीं बताया। स्थानीय लोगों ने बीच-बचाव करते हुए दो लोगों को पकड़ लिया।

Jamshedpur News: स्कूली छात्रों के बीच मारपीट, लोगों ने चापड़ और चाकू के साथ पकड़ा

Jamshedpur News: बिरसानगर थाना अंतर्गत नेताजी सुभाष पब्लिक स्कूल के बाहर छात्रों में मारपीट हो गई। घटना मंगलवार दोपहर की है। घटना के दौरान स्थानीय लोगों ने बीच बचाव किया और दो लोगों को धर दबोचा। तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से एक चापड़ और चाकू बरामद किया गया। स्कूल प्रबंधन ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी को थाना ले गई जहां सभी से पूछताछ कर रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सोमवार को सातवीं और आठवीं कक्षा के दो छात्रों के बीच झड़प हुई थी। इसी बात को लेकर आज सातवीं कक्षा के छात्र ने बाहरी लोगों को बुला लिया।

स्कूल की छुट्टी होते ही छात्रों के बीच मारपीट शुरू हो गई। इसी दौरान पीड़ित ने स्कूल में घुसकर अपनी जान बचाई। इस मामले में स्कूल प्रबंधन ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jamshedpur News Jamshedpur Latest News Birsanagar

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।