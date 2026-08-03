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Jamshedpur News: जिले के आठ स्कूल प्लस टू, 9 हाईस्कूल तक होंगे अपग्रेड

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: पोटका विधायक संजीव सरदार ने शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई विद्यालयों को प्लस टू और हाई स्कूल स्तर तक अपग्रेड करने का प्रस्ताव रखा। इसमें आठ विद्यालय प्लस टू स्तर और नौ विद्यालय हाई स्कूल स्तर तक शामिल हैं। यह कदम क्षेत्र के शिक्षा को सुदृढ़ बनाने में मदद करेगा।

Jamshedpur News: जिले के आठ स्कूल प्लस टू, 9 हाईस्कूल तक होंगे अपग्रेड

Jamshedpur News: जिला शिक्षा स्थापना समिति की बैठक में पोटका विधायक संजीव सरदार ने क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए आठ विद्यालयों को प्लस टू (10 2) स्तर तथा नौ विद्यालयों को हाई स्कूल (कक्षा 10वीं) स्तर तक अपग्रेड करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने पंचायत दक्षिण करनडीह स्थित एसएस हाई स्कूल करनडीह, पोटका प्रखंड की शंकरदा पंचायत स्थित अपग्रेडेड गवर्नमेंट हाई स्कूल शंकरदा, दोमजूड़ी पंचायत के अपग्रेडेड हाई स्कूल दोमजूड़ी एवं अपग्रेडेड हाई स्कूल राजदोहा, गोवालकाटा पंचायत के अपग्रेडेड हाई स्कूल जामडीह, हेंसलबिल पंचायत के अपग्रेडेड हाई स्कूल जाहातू, हरिणा पंचायत के अपग्रेडेड हाई स्कूल मांगरू तथा कालिकापुर पंचायत के अपग्रेडेड हाई स्कूल कालिकापुर को 10 2 स्तर तक अपग्रेड करने का प्रस्ताव दिया।

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अपग्रेडेशन का विवरण

इसके अलावा डुमरिया प्रखंड की कांटाशोल पंचायत स्थित अपग्रेडेड मिडिल स्कूल हारदा, खैरबोनी पंचायत के अपग्रेडेड मिडिल स्कूल दामुदीह एवं अपग्रेडेड मिडिल स्कूल लखायदिह, बड़ा कांजिया पंचायत के अपग्रेडेड मिडिल स्कूल डुमरिया तथा पलासबानी पंचायत के अपग्रेडेड मिडिल स्कूल मानिकपुर को कक्षा 10वीं तक अपग्रेड करने का प्रस्ताव रखा गया।

अन्य विद्यालयों का प्रस्ताव

वहीं, जमशेदपुर प्रखंड की बायांगबिल पंचायत स्थित अपग्रेडेड मिडिल स्कूल नान्दुप एवं बागबेड़ा पंचायत स्थित राजेंद्र मिडिल स्कूल बागबेड़ा, पोटका प्रखंड की हल्दीपोखर पश्चिम पंचायत स्थित उर्दू बालिका मध्य विद्यालय हल्दीपोखर तथा चांदपुर पंचायत स्थित अपग्रेडेड सरकारी मध्य विद्यालय चांदपुर को भी हाई स्कूल (कक्षा 10वीं) स्तर तक अपग्रेड करने का प्रस्ताव दिया गया।

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