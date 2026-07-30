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Jamshedpur News: रामनगर में द्वादश ज्योतिर्लिंग प्रदर्शनी मेला 31 से

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: जमशेदपुर में 31 जुलाई से 4 अगस्त तक प्रजापिता ब्रह्माकुमारी विश्वविद्यालय द्वारा द्वादश ज्योतिर्लिंग आध्यात्मिक प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। उद्घाटन 31 जुलाई को होगा, जिसमें शिव-पार्वती झांकी, महा आरती, राजयोग शिविर और अन्य सांस्कृतिक आयोजन शामिल हैं। सभी को इसमें भाग लेने का आमंत्रण दिया गया है।

रामनगर में द्वादश ज्योतिर्लिंग प्रदर्शनी मेला 31 से
रामनगर में द्वादश ज्योतिर्लिंग प्रदर्शनी मेला 31 से

Jamshedpur News: जमशेदपुर। प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, कदमा शाखा द्वारा पवित्र सावन मास के अवसर पर 31 जुलाई से 4 अगस्त तक रामनगर मेन रोड (काली मंदिर के पीछे), कदमा में पांच दिवसीय द्वादश ज्योतिर्लिंग आध्यात्मिक प्रदर्शनी मेले का आयोजन किया जा रहा है।31 जुलाई को शाम 4 बजे कदमा शाखा से शिव-पार्वती झांकी व कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिसके बाद शाम 5 बजे उद्घाटन होगा। मेले में प्रतिदिन महा आरती, राजयोग शिविर, भजन संध्या, शिवतांडव नृत्य व नृत्य-नाटिका का आयोजन होगा। 3 अगस्त को बर्फ का शिवलिंग व सतयुग झांकी मुख्य आकर्षण रहेगी।प्रभारी बी.के. संजू ने सभी से इसमें शामिल होने का आग्रह किया है।

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