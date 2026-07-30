Jamshedpur News: रामनगर में द्वादश ज्योतिर्लिंग प्रदर्शनी मेला 31 से
Jamshedpur News: जमशेदपुर में 31 जुलाई से 4 अगस्त तक प्रजापिता ब्रह्माकुमारी विश्वविद्यालय द्वारा द्वादश ज्योतिर्लिंग आध्यात्मिक प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। उद्घाटन 31 जुलाई को होगा, जिसमें शिव-पार्वती झांकी, महा आरती, राजयोग शिविर और अन्य सांस्कृतिक आयोजन शामिल हैं। सभी को इसमें भाग लेने का आमंत्रण दिया गया है।
Jamshedpur News: जमशेदपुर। प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, कदमा शाखा द्वारा पवित्र सावन मास के अवसर पर 31 जुलाई से 4 अगस्त तक रामनगर मेन रोड (काली मंदिर के पीछे), कदमा में पांच दिवसीय द्वादश ज्योतिर्लिंग आध्यात्मिक प्रदर्शनी मेले का आयोजन किया जा रहा है।31 जुलाई को शाम 4 बजे कदमा शाखा से शिव-पार्वती झांकी व कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिसके बाद शाम 5 बजे उद्घाटन होगा। मेले में प्रतिदिन महा आरती, राजयोग शिविर, भजन संध्या, शिवतांडव नृत्य व नृत्य-नाटिका का आयोजन होगा। 3 अगस्त को बर्फ का शिवलिंग व सतयुग झांकी मुख्य आकर्षण रहेगी।प्रभारी बी.के. संजू ने सभी से इसमें शामिल होने का आग्रह किया है।
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