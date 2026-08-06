Jamshedpur News: द्वादश ज्योतिर्लिंग आध्यात्मिक मेले का भव्य समापन
Jamshedpur News: प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा रामनगर स्थित सामुदायिक विकास भवन में आयोजित पांच दिवसीय द्वादश ज्योतिर्लिंग आध्यात्मिक प्रदर्शनी का मंगलवार को समापन हुआ। इस मेले में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर भगवान शिव के संदेशों का लाभ उठाया। कार्यक्रम में बच्चों का नृत्य और भक्ति गायन ने सभी का मन मोह लिया।
Jamshedpur News: प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, कदमा शाखा की ओर से रामनगर स्थित सामुदायिक विकास भवन में आयोजित पांच दिवसीय द्वादश ज्योतिर्लिंग आध्यात्मिक प्रदर्शनी मेले का मंगलवार को समापन हुआ। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर भगवान शिव के दिव्य संदेश का लाभ प्राप्त किया। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान शिव की महाआरती से हुआ। विशिष्ट अतिथियों समाजसेवी विकास सिंह, सुनील गुप्ता, उपमुखिया, संजय सतपति, पूजा दत्ता, डॉ. गोराई एवं राधा सखी गोलमुरी की पूरी टीम का स्वागत किया गया। समारोह में बच्चों द्वारा प्रस्तुत स्वागत नृत्य, शिव भजन मंडली के भक्तिमय भजनों तथा बच्चों की मनमोहक नृत्य प्रस्तुतियों ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया।कार्यक्रम
का विशेष आकर्षण स्वर्णिम भारत एवं सतयुग की स्वर्णिम झांकी रही, जिसने दर्शकों को आध्यात्मिक एवं संस्कारयुक्त जीवन का प्रेरणादायी संदेश दिया। इस अवसर पर बीके. अलका बहन ने अपने प्रवचन में आत्मा के स्वधर्म, शांति, पवित्रता और आंतरिक खुशी का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि जब मनुष्य अपने वास्तविक आत्मस्वरूप को पहचानकर जीवन जीता है, तभी उसे सच्चा सुख और स्थायी आनंद प्राप्त होता है। कदमा सेवा केंद्र की प्रभारी बी.के. संजू बहन ने कहा कि जो स्वयं पर राज करना सीख लेता है, वही विश्व पर राज करने का अधिकारी बनता है। उन्होंने सभी को राजयोग के अभ्यास द्वारा अपने मन, बुद्धि और संस्कारों पर विजय प्राप्त कर श्रेष्ठ जीवन जीने का संदेश दिया।
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