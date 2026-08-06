Jamshedpur News: एक पुत्र वाली माताओं ने मां दौड़ासिनी मंदिर में की पूजा

Jamshedpur News: पटमदा बाजार स्थित प्रसिद्ध मां दौड़ासिनी मंदिर में मंगलवार को विशेष पूजा-अर्चना की गई। इस अवसर पर पटमदा, बोड़ाम तथा पश्चिम बंगाल के बांदोवान और बराबाजार से बड़ी संख्या में एक पुत्र वाली माताएं मंदिर पहुंचीं। उन्होंने अपने पुत्र की दीर्घायु, परिवार की सुख-समृद्धि एवं मंगलकामना के लिए मां दौड़ासिनी की विधिवत पूजा-अर्चना की। सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालु माताओं की लंबी कतारें लगी रहीं। महिलाएं पूजा की विभिन्न सामग्रियों के साथ मंदिर पहुंचीं और अपनी बारी का इंतजार करती रहीं। मंदिर के पुजारी विजय सिंह ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ माताओं की पूजा संपन्न कराई। लच्छीपुर गांव की संतोषी महतो, पुतुल वाला महतो, काजल महतो तथा बस्ती पटमदा की रेणुका महतो ने बताया कि लोकमान्यता के अनुसार एक पुत्र वाली मां, दो संतान वाली माताओं से भिक्षा मांगकर प्राप्त राशि से पूजन सामग्री खरीदती है और देवी मंदिर में पूजा करती है।