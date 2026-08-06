Jamshedpur News: एक पुत्र वाली माताओं ने मां दौड़ासिनी मंदिर में की पूजा
Jamshedpur News: पटमदा बाजार के मां दौड़ासिनी मंदिर में मंगलवार को विशेष पूजा का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में माताओं ने अपने पुत्रों की लंबी उम्र और परिवार की खुशियों के लिए पूजा की। पुजारी ने विधिवत पूजा कराई। एक पुत्र वाली माताएं परंपरा के अनुसार दो संतान वाली माताओं से भिक्षा मांगकर पूजन सामग्री जुटाती हैं।
Jamshedpur News: पटमदा बाजार स्थित प्रसिद्ध मां दौड़ासिनी मंदिर में मंगलवार को विशेष पूजा-अर्चना की गई। इस अवसर पर पटमदा, बोड़ाम तथा पश्चिम बंगाल के बांदोवान और बराबाजार से बड़ी संख्या में एक पुत्र वाली माताएं मंदिर पहुंचीं। उन्होंने अपने पुत्र की दीर्घायु, परिवार की सुख-समृद्धि एवं मंगलकामना के लिए मां दौड़ासिनी की विधिवत पूजा-अर्चना की। सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालु माताओं की लंबी कतारें लगी रहीं। महिलाएं पूजा की विभिन्न सामग्रियों के साथ मंदिर पहुंचीं और अपनी बारी का इंतजार करती रहीं। मंदिर के पुजारी विजय सिंह ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ माताओं की पूजा संपन्न कराई। लच्छीपुर गांव की संतोषी महतो, पुतुल वाला महतो, काजल महतो तथा बस्ती पटमदा की रेणुका महतो ने बताया कि लोकमान्यता के अनुसार एक पुत्र वाली मां, दो संतान वाली माताओं से भिक्षा मांगकर प्राप्त राशि से पूजन सामग्री खरीदती है और देवी मंदिर में पूजा करती है।
ऐसा करने से पुत्र की आयु लंबी होती है तथा परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। पुजारी ने बताया कि यह धार्मिक परंपरा आषाढ़ माह से प्रारंभ होती है और सावन के अंत तक चलती है। पिछले मंगलवार को भी दूर-दराज से कई माताएं पूजा करने पहुंची थीं, लेकिन इस बार श्रद्धालुओं की संख्या पहले की तुलना में काफी अधिक रही।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।