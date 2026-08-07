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Jamshedpur News: आज और कल बूथों पर लगेंगे शिविर, नया नाम जोड़ने और एक परिवार का नाम एक ही बूथ पर रखने को

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: जमशेदपुर में निर्वाचन आयोग के आदेश पर शनिवार और रविवार को विशेष शिविर लगाए जाएंगे। इन दिनों में पारिवारिक नाम जोड़ने और नये नाम के लिए फार्म भरे जाएंगे। यह कार्यक्रम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जाएगा, जिसके लिए ईसीआई नेट ऐप डाउनलोड करने की जरूरत होगी।

Jamshedpur News: आज और कल बूथों पर लगेंगे शिविर, नया नाम जोड़ने और एक परिवार का नाम एक ही बूथ पर रखने को

Jamshedpur News: जमशेदपुर । शनिवार और रविवार को निर्वाचन आयोग के आदेश पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे। इन दो दिनों में फार्म सिक्स नया नाम जोड़ने और फार्म आठ पूरे परिवार का नाम एक बूथ में रखने के लिए भरे जाएंगे। बीएलओ यह फार्म उपलब्ध कराएंगे। यह काम ऑनलाइन भी होगा। इसके लिए इसीआई नेट ऐप डाउनलोड करना होगा। या फिर वोटर्स डॉट इसीआई डॉट गोव डॉट इन वेबसाइट पर जाना होगा। सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी और सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को इसकी जवाबदेही सौंपी गई है।

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