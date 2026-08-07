Jamshedpur News: आज और कल बूथों पर लगेंगे शिविर, नया नाम जोड़ने और एक परिवार का नाम एक ही बूथ पर रखने को
Jamshedpur News: जमशेदपुर में निर्वाचन आयोग के आदेश पर शनिवार और रविवार को विशेष शिविर लगाए जाएंगे। इन दिनों में पारिवारिक नाम जोड़ने और नये नाम के लिए फार्म भरे जाएंगे। यह कार्यक्रम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जाएगा, जिसके लिए ईसीआई नेट ऐप डाउनलोड करने की जरूरत होगी।
Jamshedpur News: जमशेदपुर । शनिवार और रविवार को निर्वाचन आयोग के आदेश पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे। इन दो दिनों में फार्म सिक्स नया नाम जोड़ने और फार्म आठ पूरे परिवार का नाम एक बूथ में रखने के लिए भरे जाएंगे। बीएलओ यह फार्म उपलब्ध कराएंगे। यह काम ऑनलाइन भी होगा। इसके लिए इसीआई नेट ऐप डाउनलोड करना होगा। या फिर वोटर्स डॉट इसीआई डॉट गोव डॉट इन वेबसाइट पर जाना होगा। सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी और सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को इसकी जवाबदेही सौंपी गई है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।