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Jamshedpur News: श्रावणी मेला के दौरान बदले मार्ग से चलेगी साउथ बिहार एक्सप्रेस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: श्रावणी मेला के दौरान यात्रियों की सुविधा को देखते रेलवे ने साउथ बिहार एक्सप्रेस का परिचालन चयनित तिथियों पर बहाल करने का निर्णय लिया है।

Jamshedpur News: श्रावणी मेला के दौरान बदले मार्ग से चलेगी साउथ बिहार एक्सप्रेस

Jamshedpur News: श्रावणी मेला के दौरान यात्रियों की सुविधा को देखते रेलवे ने साउथ बिहार एक्सप्रेस का परिचालन चयनित तिथियों पर बहाल करने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन पहले 3 जुलाई से 13 नवंबर तक ब्लॉक के कारण प्रत्येक गुरुवार और शुक्रवार को राउरकेला में शॉर्ट टर्मिनेट की गई थी। रेलवे द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 13288 आरा–दुर्ग साउथ बिहार एक्सप्रेस 6, 13, 20 और 27 अगस्त 2026 को चलेगी। हालांकि इन तिथियों पर ट्रेन टाटानगर स्टेशन से होकर अपने सामान्य मार्ग के बजाय कांड्रा सिनी मार्ग से परिचालित होगी।वहीं 13287 दुर्ग–आरा साउथ बिहार एक्सप्रेस 7, 14, 21 और 28 अगस्त 2026 को अपने निर्धारित समय और सामान्य मार्ग से संचालित होगी।

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रेलवे के अनुसार, श्रावणी मेला के दौरान यात्रियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है, जिससे यात्रियों को आवागमन में राहत मिल सके।

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