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Jamshedpur News: छह वर्षीय बच्ची से अश्लील हरकत के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: जमशेदपुर संवाददाता। छह वर्षीय बच्ची से अश्लील के आरोपी की गिरफ्तारी छह वर्षीय बच्ची से अश्लील के आरोपी की गिरफ्तारी

Jamshedpur News: छह वर्षीय बच्ची से अश्लील हरकत के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग

Jamshedpur News: जमशेदपुर। समाजसेवी एवं सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के चेयरमैन सरदार शैलेंद्र सिंह के नेतृत्व में सोमवार को एक प्रतिनिधिमंडल ने डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर सुमित कुमार से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने डीएसपी को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। इस दौरान बागबेड़ा में छह वर्षीय बच्ची के साथ कथित अश्लील हरकत के आरोपी 50 वर्षीय कुंदन शर्मा की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की। डीएसपी सुमित कुमार ने संबंधित अनुसंधान पदाधिकारी को आरोपी की जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। प्रतिनिधिमंडल में पंचायत समिति सदस्य सुनील गुप्ता, नीलनी सिन्हा, रविशंकर तिवारी, कुमुद शर्मा, मनीषा शर्मा, स्वराज कलसी सहित कई सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद थे।

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