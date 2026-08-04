Jamshedpur News: छह वर्षीय बच्ची से अश्लील हरकत के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग
Jamshedpur News: जमशेदपुर संवाददाता। छह वर्षीय बच्ची से अश्लील के आरोपी की गिरफ्तारी छह वर्षीय बच्ची से अश्लील के आरोपी की गिरफ्तारी
Jamshedpur News: जमशेदपुर। समाजसेवी एवं सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के चेयरमैन सरदार शैलेंद्र सिंह के नेतृत्व में सोमवार को एक प्रतिनिधिमंडल ने डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर सुमित कुमार से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने डीएसपी को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। इस दौरान बागबेड़ा में छह वर्षीय बच्ची के साथ कथित अश्लील हरकत के आरोपी 50 वर्षीय कुंदन शर्मा की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की। डीएसपी सुमित कुमार ने संबंधित अनुसंधान पदाधिकारी को आरोपी की जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। प्रतिनिधिमंडल में पंचायत समिति सदस्य सुनील गुप्ता, नीलनी सिन्हा, रविशंकर तिवारी, कुमुद शर्मा, मनीषा शर्मा, स्वराज कलसी सहित कई सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।