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Jamshedpur News: मुरारी चौक पर 10 को होगा सुंदरकांड पाठ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: जमशेदपुर में श्री श्री मानस सत्संग समिति की बैठक हुई, जिसमें 10 अगस्त को मुरारी चौक पर सामूहिक सुंदरकांड पाठ आयोजित करने का निर्णय लिया गया। पाठ के बाद महाभोग वितरण होगा। कार्यक्रम की सफल तैयारी के लिए समिति के सदस्यों को जिम्मेदारियां सौंपी गईं।

Jamshedpur News: मुरारी चौक पर 10 को होगा सुंदरकांड पाठ

Jamshedpur News: जमशेदपुर। श्री श्री मानस सत्संग समिति की बैठक शुक्रवार को बाराद्वारी स्थित कार्यालय में आयोजित हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि 10 अगस्त को सुबह 10 बजे मुरारी चौक पर सामूहिक सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जाएगा। पाठ के समापन के बाद श्रद्धालुओं के बीच महाभोग का वितरण होगा। आयोजन की तैयारियों को लेकर समिति के सदस्यों को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गईं और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी से सक्रिय सहयोग की अपील की गई।

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