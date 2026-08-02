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Jamshedpur News: साकची की बाटा लाइन में एसी के कॉपर पाइप की चोरी से व्यापारी परेशान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: साकची बाजार के बाटा लाइन में एयर कंडीशनर के कॉपर पाइप की लगातार चोरी से दुकानदार चिंतित हैं। दुकानदारों ने थाना प्रभारी को शिकायत देकर जांच की मांग की है। चोर रात में यूनिट से पाइप काटकर ले जाते हैं, जिससे व्यापारियों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

Jamshedpur News: साकची की बाटा लाइन में एसी के कॉपर पाइप की चोरी से व्यापारी परेशान

Jamshedpur News: साकची बाजार की बाटा लाइन स्थित दुकानों में एक सप्ताह से एयर कंडीशनर (एसी) के कॉपर पाइप की लगातार हो रही चोरी से दुकानदारों की चिंता बढ़ गई है। इस संबंध में दुकानदारों ने साकची थाना प्रभारी को लिखित शिकायत सौंपकर जांच और कार्रवाई की मांग की है। शिकायत में कहा गया कि करीब एक सप्ताह के दौरान बाटा लाइन की कई दुकानों के बाहर लगी एसी यूनिट के कॉपर पाइप की अज्ञात चोरों ने काटकर चोरी कर ली है। लगातार इन घटनाओं से दुकानदारों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं, बाजार क्षेत्र में असुरक्षा का माहौल है। दुकानदारों का कहना है कि चोर रात में दुकानों के बाहर लगी एसी यूनिट को निशाना बना रहे हैं।

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इससे व्यापारियों में भय और चिंता है। उनका कहना है कि यदि समय रहते प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले दिनों में और अधिक नुकसान हो सकता है। व्यापारियों ने पुलिस से आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच कर आरोपियों की पहचान करने, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने तथा बाटा लाइन क्षेत्र में रात्रि गश्त बढ़ाने की मांग की है, ताकि ऐसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। साकची थाने में शिकायत प्राप्त होने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। व्यापारियों ने उम्मीद जताई है कि पुलिस जल्द कार्रवाई कर चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाएगी।

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