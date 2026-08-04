Jamshedpur News: बर्मामाइंस में गोलीकांड के घायल आफताब की कोलकाता में मौत, आक्रोशित लोगों ने किया डनलप रोड जाम
Jamshedpur News: पुलिस पर लापरवाही का आरोप, आरोपियों के एनकाउंटर और घर तोड़ने की मांग जमशेदपुर,
Jamshedpur News: बर्मामाइंस कंटेनर यार्ड में रविवार रात हुई गोलीबारी में गंभीर रूप से घायल कैरेज कॉलोनी मुस्लिम बस्ती निवासी आफताब खान की मंगलवार तड़के करीब चार बजे कोलकाता के अपोलो अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। आफताब की मौत की खबर मिलते ही इलाके में आक्रोश फैल गया। सुबह सात बजे से ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग बर्मामाइंस थाना के सामने स्थित डनलप रोड पर उतर आए और सड़क जाम कर विरोध-प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर टायर जलाकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सड़क जाम होने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।
आक्रोशित लोगों का आरोप है कि इतनी बड़ी वारदात के बावजूद पुलिस अब तक किसी भी आरोपी को जेल नहीं भेज सकी है। उनका कहना था कि घटना के बाद से लगातार समय बीत रहा है, लेकिन अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। इससे लोगों में पुलिस की कार्यशैली को लेकर नाराजगी है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि यदि पुलिस समय पर सख्त कार्रवाई करती तो अपराधियों के हौसले नहीं बढ़ते।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।