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Jamshedpur News: मानगो में भीषण जाम, डिमना रोड से मरीन ड्राइव तक फंसे वाहन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: मानगो में शनिवार दोपहर भीषण जाम लगा, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। डिमना रोड और न्यू पुरुलिया रोड पर वाहनों की लंबी कतारें थीं, जिससे यातायात धीमा हो गया। यातायात पुलिस ने जाम हटाने के लिए प्रयास किए और धीरे-धीरे स्थिति सामान्य हुई।

मानगो में भीषण जाम, डिमना रोड से मरीन ड्राइव तक फंसे वाहन
मानगो में भीषण जाम, डिमना रोड से मरीन ड्राइव तक फंसे वाहन

Jamshedpur News: मानगो में शनिवार दोपहर भीषण जाम लगने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। डिमना रोड और न्यू पुरुलिया रोड पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। सड़क पर बड़ी संख्या में वाहन फंसने के कारण यातायात की रफ्तार पूरी तरह धीमी हो गई। कई वाहन चालकों को काफी देर तक जाम में खड़े रहना पड़ा। इधर, मरीन ड्राइव पर भी जाम का असर देखने को मिला। मरीन ड्राइव में एक्सएलआरआई तक वाहनों की लंबी कतार लगी रही। जाम के कारण राहगीरों और वाहन चालकों को काफी परेशानी हुई। इस दौरान यातायात पुलिसकर्मियों ने वाहनों को नियंत्रित कर जाम हटाने का प्रयास किया।

काफी मशक्कत के बाद यातायात धीरे-धीरे सामान्य हुआ।

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