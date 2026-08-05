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Jamshedpur News: रेलवे कंटेनर यार्ड फायरिंग के बाद सुरक्षा पर मंथन, आरपीएफ-जीआरपी की संयुक्त गश्त होगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: बर्मामाइंस स्थित टाटानगर रेलवे कंटेनर यार्ड में रविवार रात हुई फायरिंग के बाद, आरपीएफ के सीनियर कमांडेंट ए. नवीन प्रसाद ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। रेल एसपी के साथ बैठक करके संयुक्त गश्त और सुरक्षा उपायों पर चर्चा की गई। स्थानीय पुलिस भी सुरक्षा में सहयोग करने का आश्वासन दिया है।

Jamshedpur News: रेलवे कंटेनर यार्ड फायरिंग के बाद सुरक्षा पर मंथन, आरपीएफ-जीआरपी की संयुक्त गश्त होगी

Jamshedpur News: बर्मामाइंस स्थित टाटानगर रेलवे कंटेनर यार्ड में रविवार रात हुई फायरिंग के बाद सोमवार को चक्रधरपुर मंडल आरपीएफ के सीनियर कमांडेंट ए. नवीन प्रसाद टाटानगर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने रेल एसपी अजीत कुमार के साथ बैठक कर संयुक्त सुरक्षा योजना पर चर्चा की। आरपीएफ और जीआरपी के जवानों द्वारा मिलकर टाटानगर रेल क्षेत्र में संयुक्त गश्त करने पर सहमति बनी है। अधिकारियों का मानना है कि नियमित सुरक्षा गश्त से अपराधियों की गतिविधियों पर अंकुश लगेगा और वे रेलवे लाइन, यार्ड तथा अन्य संस्थानों के आसपास जाने से बचेंगे。

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रेल क्षेत्र की सुरक्षा में लोकल पुलिस करेगी सहयोग: एसएसपी

आरपीएफ के सीनियर कमांडेंट ने सोमवार को जमशेदपुर के एसएसपी डॉ. एहतेशाम वकारिब से भी मुलाकात की। इस दौरान रेलवे क्षेत्र और आसपास के इलाकों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा हुई। एसएसपी ने सीनियर कमांडेंट को आश्वासन दिया कि रेल कर्मचारियों और रेलवे संपत्ति की सुरक्षा में स्थानीय पुलिस आरपीएफ और जीआरपी को हरसंभव सहयोग करेगी।

सीसीटीवी कैमरों से होगी यार्ड की निगरानी

टाटानगर रेल एसपी के अनुसार, बैठक में कंटेनर यार्ड और अन्य संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने पर सहमति बनी है। सुरक्षा जवान कंट्रोल रूम से रेलवे लाइन और यार्डों में होने वाली संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखेंगे। इससे अपराधियों की पहचान और कार्रवाई में तेजी आएगी। जरूरत पड़ने पर लाइन गश्त टीम को वॉकी-टॉकी और मोबाइल के जरिए तत्काल सूचना दी जा सकेगी।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

टाटानगर रेलवे कंटेनर यार्ड में घटना कब हुई?
यह घटना रविवार रात हुई।
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