Jamshedpur News: सरयू राय ने विरोधियों को अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत
Jamshedpur News: जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने महिला कांग्रेस द्वारा उनके खिलाफ प्रस्तावित आंदोलन वापस
Jamshedpur News: जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने महिला कांग्रेस द्वारा उनके खिलाफ प्रस्तावित आंदोलन वापस लेने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह उनका आपसी मामला है। उन्होंने कहा कि यदि महिला कांग्रेस उनकी टिप्पणी को अभद्र मानती है तो यह उनकी समझ और विवेक पर प्रश्न खड़ा करता है। सरयू राय ने बयान जारी कर कहा कि यदि आंदोलन होता तो उन्हें पिछले दो-तीन वर्षों में विभिन्न नेताओं द्वारा महिलाओं की आड़ लेकर की गई टिप्पणियों और पुराने विवादित मामलों की सच्चाई जनता के सामने रखने का अवसर मिलता। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ मामलों में पुलिस और अभियोजन की भूमिका निष्पक्ष नहीं रही और कई संवेदनशील मामलों की जांच आज भी लंबित है।उन्होंने
कहा कि जो लोग उन पर अभद्र टिप्पणी का आरोप लगा रहे हैं, उन्हें पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। राय ने कहा कि आंदोलन हो या वापस लिया जाए, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता और न ही उनका इससे कोई सरोकार है।
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