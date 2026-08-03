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Jamshedpur News: आमबागान मैदान के सौंदर्यीकरण की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: जमशेदपुर, मुख्य संवाददाता। जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने शहर के आमबागान

Jamshedpur News: आमबागान मैदान के सौंदर्यीकरण की मांग

Jamshedpur News: जमशेदपुर, मुख्य संवाददाता। विधायक सरयू राय ने आमबागान मैदान के सौंदर्यीकरण की मांग करते हुए इसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्मृतियों से जुड़े प्रमुख स्मारक और पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने का आग्रह किया है। इस संबंध में उन्होंने टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट कॉरपोरेट सर्विसेज (वीपीसीएस) तथा उपायुक्त को पत्र भेजकर शीघ्र कार्रवाई की मांग की है।सरयू राय ने कहा कि आमबागान शहर का हृदयस्थल है। वर्ष 2014 से 2019 के दौरान मंत्री रहते हुए उन्होंने इसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्मारक मैदान करने का प्रस्ताव भेजा था, जिसे स्वीकृति मिलने के बाद तत्कालीन जुस्को ने विकास कार्य भी शुरू किया था, लेकिन 2019 के बाद यह योजना अधूरी रह गई।

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उन्होंने कहा कि वर्तमान में मैदान की स्थिति चिंताजनक है। यह कबाड़ रखने और अनाधिकृत पार्किंग का स्थल बनता जा रहा है। मैदान में स्थापित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के आसपास भी कबाड़ फैला रहता है, जो उनके सम्मान के अनुरूप नहीं है। सरयू राय ने बताया कि करीब आठ माह पहले उन्होंने टाटा स्टील के अधिकारियों और तत्कालीन उपायुक्त से चर्चा की थी। दोनों स्तरों पर सकारात्मक आश्वासन मिला था, लेकिन अब तक कार्य शुरू नहीं हो सका। उन्होंने सुझाव दिया कि मैदान को आधुनिक स्वरूप देकर यहां नेताजी के जीवन, स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान और रहस्यमय ढंग से लापता होने तक की घटनाओं को ऑडियो-विजुअल माध्यम से प्रदर्शित किया जाए। उनका कहना है कि इससे नई पीढ़ी को इतिहास से जुड़ने का अवसर मिलेगा और आमबागान मैदान शहर का महत्वपूर्ण पर्यटन एवं विरासत केंद्र बन सकेगा।

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