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Jamshedpur News: मानगो नगर निगम की टेंडर प्रक्रिया विधानसभा में उठाएंगे सरयू राय

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: जमशेदपुर के विधायक सरयू राय ने मानगो नगर निगम द्वारा डेढ़ दर्जन से अधिक निविदाओं को बिना कारण रद्द करने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने इसे पीडब्ल्यूडी कोड के विपरीत बताते हुए अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। राय ने कहा कि यह निर्णय निहित स्वार्थ और दबाव का संकेत कर सकता है।

Jamshedpur News: मानगो नगर निगम की टेंडर प्रक्रिया विधानसभा में उठाएंगे सरयू राय

Jamshedpur News: जमशेदपुर, मुख्य संवाददाता। विधायक सरयू राय ने मानगो नगर निगम चुनाव से पहले प्रकाशित करीब डेढ़ दर्जन से अधिक निविदा को बिना कारण रद्द करने पर गहरी आपत्ति जताई है। उन्होंने इसे लोक निर्माण संहिता (पीडब्ल्यूडी कोड) के प्रावधानों के विपरीत बताते हुए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।सरयू ने कहा कि पीडब्ल्यूडी कोड निविदा निष्पादन की आधारभूत संहिता है, जिसके अनुसार सबसे कम दर (एल-1) वाले निविदादाता को कार्य आवंटित किया जाता है। यदि वह निर्धारित प्रक्रिया के तहत कार्य ग्रहण नहीं करता, तभी क्रमवार अन्य विकल्प अपनाए जाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मानगो नगर निगम ने इस प्रक्रिया का पालन किए बिना निविदाएं रद्द कर दीं।

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इतना ही नहीं, जिन ठेकेदारों ने एकरारनामा कर अग्रधन राशि भी जमा कर दी थी, उनकी निविदाएं भी निरस्त कर दी गईं। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ ऐसी निविदा को भी रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिनकी तकनीकी या प्रशासनिक स्वीकृति की प्रक्रिया जारी थी। राय ने कहा कि ऐसा निर्णय किसी वरिष्ठ लोकसेवक की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़ा करता है और इससे निहित स्वार्थ या दबाव की आशंका पैदा होती है। उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी कोड का उल्लंघन गंभीर मामला है और इसे विधानसभा के आगामी सत्र में उठाकर सरकार से दोषी अधिकारियों के खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई की मांग करेंगे।

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