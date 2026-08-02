Jamshedpur News: टांगराईन स्कूल के बच्चों ने देखी फिल्म "स्पाइडर-मैन", पहली बार पहुंचे मॉल
Jamshedpur News: जमशेदपुर के पोटका प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय, टांगराईन के 24 बच्चों ने पहली बार मॉल का भ्रमण किया और 'स्पाइडर-मैन' फिल्म देखी। प्रधानाध्यापक अरविंद कुमार तिवारी की पहल से बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। यह अनुभव उनके लिए सपने के सच होने जैसा था।
Jamshedpur News: जमशेदपुर। पोटका प्रखंड के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय, टांगराईन के बच्चों के लिए यह दिन किसी सपने के सच होने जैसा रहा। विद्यालय के प्रधानाध्यापक अरविंद कुमार तिवारी की पहल पर स्कूल के 24 बच्चों ने पहली बार जमशेदपुर शहर के मॉल का भ्रमण किया और बड़े पर्दे पर सुपरहीरो फिल्म "स्पाइडर-मैन" का आनंद लिया। मॉल की चमक-दमक और सिनेमाघर का माहौल देखकर बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।