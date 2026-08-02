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Jamshedpur News: टांगराईन स्कूल के बच्चों ने देखी फिल्म &#34;स्पाइडर-मैन&#34;, पहली बार पहुंचे मॉल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: जमशेदपुर के पोटका प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय, टांगराईन के 24 बच्चों ने पहली बार मॉल का भ्रमण किया और 'स्पाइडर-मैन' फिल्म देखी। प्रधानाध्यापक अरविंद कुमार तिवारी की पहल से बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। यह अनुभव उनके लिए सपने के सच होने जैसा था।

टांगराईन स्कूल के बच्चों ने देखी फिल्म &#34;स्पाइडर-मैन&#34;, पहली बार पहुंचे मॉल
टांगराईन स्कूल के बच्चों ने देखी फिल्म &#34;स्पाइडर-मैन&#34;, पहली बार पहुंचे मॉल

Jamshedpur News: जमशेदपुर। पोटका प्रखंड के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय, टांगराईन के बच्चों के लिए यह दिन किसी सपने के सच होने जैसा रहा। विद्यालय के प्रधानाध्यापक अरविंद कुमार तिवारी की पहल पर स्कूल के 24 बच्चों ने पहली बार जमशेदपुर शहर के मॉल का भ्रमण किया और बड़े पर्दे पर सुपरहीरो फिल्म "स्पाइडर-मैन" का आनंद लिया। मॉल की चमक-दमक और सिनेमाघर का माहौल देखकर बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे।

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