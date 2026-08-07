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Jamshedpur News: स्टेशन से मोबाइल चोर गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: जमशेदपुर में चक्रधरपुर मंडल आरपीएफ की टीम ने यात्री की मोबाइल चोरी करने के आरोप में एक युवक को पकड़ा। युवक के पास से चोरी की मोबाइल बरामद की गई। आरपीएफ ने टाटानगर रेल थाना में मामला दर्ज किया है और आरोपी से पूछताछ की जा रही है ताकि अन्य सहयोगियों को पकड़ा जा सके।

Jamshedpur News: स्टेशन से मोबाइल चोर गिरफ्तार

Jamshedpur News: जमशेदपुर। चक्रधरपुर मंडल आरपीएफ की उड़नदस्ता टीम के जवानों ने शुक्रवार को यात्री की मोबाइल चोरी करने के आरोप में एक युवक को पकड़कर टाटानगर रेल पुलिस के सुपुर्द किया। युवक के पास से यात्री की मोबाइल भी बरामद हो गई। इससे आरपीएफ के सहायक सब इंस्पेक्टर बलवीर प्रसाद ने टाटानगर रेल थाना में चोरी का केस दर्ज कराया है। जीआरपी और आरपीएफ के जवान आरोपी से पूछताछ कर रहे हैं ताकि, उसके अन्य साथियों को भी जानकारी लेकर पकड़ा जा सके।

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