Jamshedpur News: बोड़ाम बाजार से नकदी समेत लाखों की ज्वेलरी व बारियादा में मोबाइल की चोरी
Jamshedpur News: पटमदा के बोड़ाम बाजार में सोमवार रात अज्ञात चोरों ने एक ज्वेलरी एवं एक मोबाइल दुकान में चोरी की। ज्वेलरी दुकान से ढाई किलो चांदी और 15 ग्राम सोना समेत 5 लाख रुपये की संपत्ति चोरी हुई, जबकि मोबाइल दुकान से 31 हजार रुपये नकद और कई मोबाइल फोन गायब हुए। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
Jamshedpur News: पटमदा। बोड़ाम थाना से करीब 500 मीटर दूर बोड़ाम बाजार स्थित एक ज्वेलरी दुकान और बारियादा गांव की एक मोबाइल दुकान में सोमवार देर रात अज्ञात चोरों ने छत काटकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। ज्वेलरी दुकान से करीब डेढ़ किलो चांदी के जेवर, 15 ग्राम सोना, 25 हजार रुपये नकद समेत लगभग 5 लाख रुपये की संपत्ति चोरी कर ली गई। वहीं मोबाइल दुकान से 31 हजार रुपये नकद और कई मोबाइल फोन गायब मिले।मंगलवार सुबह दुकान खोलने पहुंचे ज्वेलरी व्यवसायी दीपक स्वर्णकार उर्फ डब्लू ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की।
प्रारंभिक जांच में आशंका है कि चोर टीन और एस्बेस्टस की छत काटकर दुकान में घुसे तथा पहचान छिपाने के लिए सीसीटीवी का डीवीआर भी साथ ले गए।दोनों पीड़ित दुकानदारों ने बोड़ाम थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस के अनुसार, गश्ती दल रात करीब 11:30 बजे तक क्षेत्र में था। ऐसे में आशंका है कि दोनों चोरी की घटनाएं रात 11:30 बजे से 2:30 बजे के बीच हुईं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
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