Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Jamshedpur News: बोड़ाम बाजार से नकदी समेत लाखों की ज्वेलरी व बारियादा में मोबाइल की चोरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
Follow us on Google News
share

Jamshedpur News: पटमदा के बोड़ाम बाजार में सोमवार रात अज्ञात चोरों ने एक ज्वेलरी एवं एक मोबाइल दुकान में चोरी की। ज्वेलरी दुकान से ढाई किलो चांदी और 15 ग्राम सोना समेत 5 लाख रुपये की संपत्ति चोरी हुई, जबकि मोबाइल दुकान से 31 हजार रुपये नकद और कई मोबाइल फोन गायब हुए। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

बोड़ाम बाजार से नकदी समेत लाखों की ज्वेलरी व बारियादा में मोबाइल की चोरी
बोड़ाम बाजार से नकदी समेत लाखों की ज्वेलरी व बारियादा में मोबाइल की चोरी

Jamshedpur News: पटमदा। बोड़ाम थाना से करीब 500 मीटर दूर बोड़ाम बाजार स्थित एक ज्वेलरी दुकान और बारियादा गांव की एक मोबाइल दुकान में सोमवार देर रात अज्ञात चोरों ने छत काटकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। ज्वेलरी दुकान से करीब डेढ़ किलो चांदी के जेवर, 15 ग्राम सोना, 25 हजार रुपये नकद समेत लगभग 5 लाख रुपये की संपत्ति चोरी कर ली गई। वहीं मोबाइल दुकान से 31 हजार रुपये नकद और कई मोबाइल फोन गायब मिले।मंगलवार सुबह दुकान खोलने पहुंचे ज्वेलरी व्यवसायी दीपक स्वर्णकार उर्फ डब्लू ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की।

प्रारंभिक जांच में आशंका है कि चोर टीन और एस्बेस्टस की छत काटकर दुकान में घुसे तथा पहचान छिपाने के लिए सीसीटीवी का डीवीआर भी साथ ले गए।दोनों पीड़ित दुकानदारों ने बोड़ाम थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस के अनुसार, गश्ती दल रात करीब 11:30 बजे तक क्षेत्र में था। ऐसे में आशंका है कि दोनों चोरी की घटनाएं रात 11:30 बजे से 2:30 बजे के बीच हुईं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jamshedpur News Jamshedpur Latest News Crime News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।