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Jamshedpur News: सावन की दूसरी सोमवारी पर शिवालयों में हुआ जलाभिषेक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: जमशेदपुर। सावन की दूसरी सोमवारी में पूरे शहर के विभिन्न देवस्थानों में सुबह से ही भगवान भोलेनाथ के जल अभिषेक के लिए भक्तों का तांता लगा रहा।

Jamshedpur News: सावन की दूसरी सोमवारी पर शिवालयों में हुआ जलाभिषेक

Jamshedpur News: जमशेदपुर। सावन की दूसरी सोमवारी में पूरे शहर के विभिन्न देवस्थानों में सुबह से ही भगवान भोलेनाथ के जल अभिषेक के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। जहां श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर अपने परिजनों के सुख समृद्धि की कामना करते नज़र आये। सावन के इस पवित्र माह में सोमवार का अपना एक अलग महत्व होता है। सोमवार के दिन शहर के विभिन्न देव स्थलों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ विभिन्न देव स्थलों में देखी गई, जहां सभी अपने-अपनी बारी का इंतजार कर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर भगवान भोलेनाथ से अपने और अपने परिजनों के सुख समृद्धि की कामना की।

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दूसरी तरफ सावन के चौथी सोमवारी के उपलक्ष पर शहर के विभिन्न नदी घाटों से श्रद्धालुओं द्वारा जल लेकर विभिन्न देवस्थानों में जाकर भगवान को अर्पित कर देश राज्य व परिवार के सुख समृद्धि की कामना की गई। विभिन्न शिवालयों और विभिन्न संस्थाओं द्वारा कलश यात्रा का आयोजन किया गया इस भव्य कलश यात्रा में कई प्रकार की झांकियां निकाली गई जिसमें सैकड़ो की संख्या में महिलाएं शामिल हुई।

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