Jamshedpur News: साकची बाजार में बढ़ती चोरी पर व्यापारियों में आक्रोश

Jamshedpur News: साकची बाजार में लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं को लेकर सोमवार को क्लॉथ लाइन परिसर में व्यापारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में बाजार की सुरक्षा, साफ-सफाई और अन्य बुनियादी समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हुई। सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के पदाधिकारी अभिषेक अग्रवाल गोल्डी भी मौजूद रहे। व्यापारियों ने उन्हें विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया और प्रशासन के समक्ष प्रभावी पहल करने की मांग की। व्यापारियों ने कहा कि साकची बाजार शहर का प्रमुख व्यावसायिक केंद्र है। हाल के दिनों में चोरी की घटनाओं में वृद्धि से व्यापारियों में भय और असुरक्षा का माहौल है। उन्होंने बाजार क्षेत्र में नियमित और सघन पुलिस गश्त शुरू करने की मांग की, ताकि आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लग सके।