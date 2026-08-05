Jamshedpur News: साकची बाजार में बढ़ती चोरी पर व्यापारियों में आक्रोश
Jamshedpur News: साकची बाजार में चोरी की बढ़ती घटनाओं पर व्यापारियों की बैठक हुई। बैठक में सुरक्षा, साफ-सफाई और अन्य समस्याओं पर चर्चा की गई। व्यापारियों ने प्रशासन से पुलिस गश्त बढ़ाने, स्ट्रीट लाइट लगाने और अतिक्रमण हटाने की मांग की। उन्हें उम्मीद है कि प्रशासन उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करेगा।
Jamshedpur News: साकची बाजार में लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं को लेकर सोमवार को क्लॉथ लाइन परिसर में व्यापारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में बाजार की सुरक्षा, साफ-सफाई और अन्य बुनियादी समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हुई। सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के पदाधिकारी अभिषेक अग्रवाल गोल्डी भी मौजूद रहे। व्यापारियों ने उन्हें विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया और प्रशासन के समक्ष प्रभावी पहल करने की मांग की। व्यापारियों ने कहा कि साकची बाजार शहर का प्रमुख व्यावसायिक केंद्र है। हाल के दिनों में चोरी की घटनाओं में वृद्धि से व्यापारियों में भय और असुरक्षा का माहौल है। उन्होंने बाजार क्षेत्र में नियमित और सघन पुलिस गश्त शुरू करने की मांग की, ताकि आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लग सके।
व्यापारियों ने बाजार के अंधेरे हिस्सों में जल्द स्ट्रीट लाइट लगाने, नशेड़ियों के बढ़ते जमावड़े पर कार्रवाई करने और सार्वजनिक शौचालयों की व्यवस्था बेहतर बनाने की भी मांग की। साकची बाजार के मुख्य प्रवेश द्वार पर अतिक्रमण से हो रही परेशानी का मुद्दा भी उठाया गया। उन्होंने कहा कि प्रवेश मार्ग संकरा होने से ग्राहकों और वाहनों की आवाजाही प्रभावित होती है। इसे जल्द व्यवस्थित किया जाए। बैठक में मौजूद व्यापारियों ने उम्मीद जताई कि प्रशासन उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करेगा और शीघ्र आवश्यक कदम उठाएगा। बेहतर सुरक्षा और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होने से बाजार का माहौल सुधरेगा। व्यापारियों के साथ-साथ ग्राहकों को भी राहत मिलेगी।
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