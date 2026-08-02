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Jamshedpur News: रेलवे में स्वैच्छिक रिटायरमेंट लेने वाले सम्मानित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: जमशेदपुर में 31 जुलाई को खड़गपुर मंडल के 41 रेल कर्मचारियों के रिटायरमेंट समारोह का आयोजन हुआ। इनमें से कई ने स्वैच्छिक रिटायरमेंट लिया। कर्मचारियों को पेंशन पेमेंट ऑर्डर, स्मृति चिन्ह और उपहार दिए गए। डीआरएम ने सेवा के प्रति आभार व्यक्त किया और स्वस्थ जीवन की शुभकामनाएं दीं।

रेलवे में स्वैच्छिक रिटायरमेंट लेने वाले सम्मानित
रेलवे में स्वैच्छिक रिटायरमेंट लेने वाले सम्मानित

Jamshedpur News: जमशेदपुर। दक्षिण पूर्व जोन के खड़गपुर मंडल में 41 रेल कर्मचारियों के रिटायर होने पर 31 जुलाई को समारोह का आयोजन डीआरएम ललित मोहन पांडेय के नेतृत्व में हुआ। बताया जाता है कि 41 में से कई रेल कर्मचारियों ने स्वैच्छिक रिटायरमेंट लिया है। उम्र होने या स्वैच्छिक रिटायरमेंट लेने वाले रेल कर्मचारियों को पेंशन पेमेंट ऑर्डर, स्मृति चिन्ह एवं उपहार के साथ सेटलमेंट के दस्तावेज सौंपे गए। डीआरएम ने रिटायर हुए कर्मचारियों के सालों की समर्पित और ईमानदार सेवा के प्रति आभार जताकर स्वस्थ और उत्साहित जीवन की कामना की है।

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