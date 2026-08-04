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Jamshedpur News: टाटा जू के दो कर्मचारियों को दी गई विदाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: जमशेदपुर में टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क ने आर. श्रीनिवासन और लिम्सा हरपाल के सेवानिवृत्त होने पर विदाई समारोह का आयोजन किया। दोनों ने 34 वर्षों तक पार्क के विकास और पशु चिकित्सा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। समारोह में उनके योगदान को सम्मानित किया गया और उन्हें सुखद जीवन की शुभकामनाएँ दी गईं।

Jamshedpur News: टाटा जू के दो कर्मचारियों को दी गई विदाई

Jamshedpur News: जमशेदपुर। टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क (टीएसजेडपी) में आज एक विदाई समारोह का आयोजन कर आर. श्रीनिवासन और लिम्सा हरपाल के सेवानिवृत्त होने पर उन्हें सम्मानित किया गया। दोनों ने जूलॉजिकल पार्क में 34 वर्षों तक समर्पण, निष्ठा और उत्कृष्ट सेवा प्रदान करते हुए अपनी उल्लेखनीय सेवाएं दीं। आर श्रीनिवासन ने वर्ष 1992 से फील्ड एसोसिएट के रूप में अपनी सेवाएं दीं और जूलॉजिकल पार्क के निर्माण, रखरखाव तथा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लिम्सा हरपाल ने जूलॉजिकल पार्क के पशु चिकित्सा अस्पताल में अपनी अमूल्य सेवाएं प्रदान कीं। उन्होंने बीमार एवं घायल पक्षियों और वन्यजीवों की देखभाल तथा उपचार में पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ महत्वपूर्ण योगदान दिया।

समारोह में टीएसजेडएस वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष रघुनाथ पांडेय, टीएसजेडएस के मानद सचिव कैप्टन अमिताभ, एचआर टीम से विकास कुमार एवं तौशीफ इकबाल तथा जूलॉजिकल पार्क के निदेशक डॉ. नईम अख्तर, डॉ. एम. पालित, डॉ. संजय कुमार महतो, डॉ. सीमा रानी सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।इस अवसर पर रघुनाथ पांडेय ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया तथा उनकी 34 वर्षों की सफल एवं समर्पित सेवा के लिए उन्हें बधाई दी। उन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें स्वस्थ, सुखद एवं समृद्ध जीवन की शुभकामनाएँ भी दीं।

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