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Jamshedpur News: संतोषी माता मंदिर का हुआ जीर्णोद्धार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: जमशेदपुर में मारवाड़ी महिला मंच के पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष मंजू खंडेलवाल की मदद से साकची झंडा चौक स्थित मक्खन बाबा के संतोषी माता मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। समारोह में पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षों ने मंदिर का उद्घाटन किया, और पूजा-आरचना एवं प्रसाद वितरण का आयोजन किया गया।

Jamshedpur News: संतोषी माता मंदिर का हुआ जीर्णोद्धार

Jamshedpur News: जमशेदपुर। मारवाड़ी महिला मंच जमशेदपुर शाखा की पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष एवं वर्तमान राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण प्रमुख मंजू खंडेलवाल के सौजन्य से साकची झंडा चौक स्थित मक्खन बाबा के संतोषी माता मंदिर का रिनोवेशन कराया गया। इस अवसर पर मंदिर का जीर्णोद्धार समारोह किया गया। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जया डोकानिया एवं पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष लता अग्रवाल ने फीता काटकर मंदिर का उद्घाटन किया। इसके बाद पूजा-अर्चना एवं प्रसाद वितरण किया गया। मंदिर परिसर में मंत्रोच्चारण एवं धार्मिक संदेश से संबंधित बैनर भी लगाए गए, ताकि मंदिर आने वाले बच्चों को मंत्रों के महत्व एवं सकारात्मक ऊर्जा के प्रति जागरूक किया जा सके।

कार्यक्रम शाखा अध्यक्ष सीमा अग्रवाल जी की उपस्थिति में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस अवसर पर जया डोकानिया, लता अग्रवाल, मंजू खंडेलवाल सहित अनेक बहनों की उपस्थिति रही।

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