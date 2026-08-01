Jamshedpur News: झमाझम बारिश ने दिलाई गर्मी से राहत
Jamshedpur News: जमशेदपुर में गर्मी के बाद शनिवार को दोपहर में बारिश हुई, जिससे स्थानीय लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग का कहना है कि कोल्हान में अगले 3 दिन में लगातार बारिश होगी। यह बारिश धान की खेती करने वाले किसानों के लिए फायदेमंद साबित होगी।
Jamshedpur News: जमशेदपुर। दो-तीन दिनों से कल की गर्मी के बाद शनिवार को दोपहर बाद बारिश से राहत मिली। दोपहर 12 अचानक मौसम बदला और झमाझम बारिश होने लगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 3 तारीख तक पूरे कोल्हान में बारिश हो सकती है। हालांकि इस बारिश से धान की खेती करने वाले किसान को काफी लाभ होगा।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।