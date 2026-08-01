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Jamshedpur News: झमाझम बारिश ने दिलाई गर्मी से राहत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: जमशेदपुर में गर्मी के बाद शनिवार को दोपहर में बारिश हुई, जिससे स्थानीय लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग का कहना है कि कोल्हान में अगले 3 दिन में लगातार बारिश होगी। यह बारिश धान की खेती करने वाले किसानों के लिए फायदेमंद साबित होगी।

Jamshedpur News: झमाझम बारिश ने दिलाई गर्मी से राहत

Jamshedpur News: जमशेदपुर। दो-तीन दिनों से कल की गर्मी के बाद शनिवार को दोपहर बाद बारिश से राहत मिली। दोपहर 12 अचानक मौसम बदला और झमाझम बारिश होने लगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 3 तारीख तक पूरे कोल्हान में बारिश हो सकती है। हालांकि इस बारिश से धान की खेती करने वाले किसान को काफी लाभ होगा।

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