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Jamshedpur News: 32 लोगों का मुफ्त में किया गया लेंस प्रत्यारोपण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: रेडक्रॉस सोसाइटी ने 821वां नेत्र शिविर आयोजित किया, जिसमें 32 नेत्र रोगियों का ऑपरेशन एवं लेंस प्रत्यारोपण किया गया। यह ऑपरेशन राम मनोहर लोहिया नेत्रालय में विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा किया गया। इस कार्य में विभिन्न ट्रस्ट और समाजसेवियों का सहयोग शामिल था।

Jamshedpur News: 32 लोगों का मुफ्त में किया गया लेंस प्रत्यारोपण

Jamshedpur News: रेडक्रॉस सोसाइटी की ओर से 821वां नेत्र शिविर आयोजित कर 32 नेत्र रोगियों का ऑपरेशन एवं लेंस प्रत्यारोपण किया गया। ऑपरेशन नेत्र चिकित्सक डॉ. बीपी सिंह, डॉ. भारती शर्मा, डॉ. पूनम सिंह, डॉ. विवेक केडिया एवं उनके सहयोगी चिकित्सीय टीम द्वारा बागबेड़ा थाना चौक स्थित राम मनोहर लोहिया नेत्रालय के ऑपरेशन थियेटर में किया गया। राम मनोहर लोहिया नेत्रालय द्वारा द्रोपदी देवी चिमनलाल भालोटिया फैमिली ट्रस्ट, राजस्थान सेवा सदन तथा जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति तथा समाजसेवी राजकुमार अग्रवाल के सहयोग से यह कार्य किया गया। सोसाइटी के मानद सचिव विजय कुमार सिंह के साथ राम मनोहर लोहिया नेत्रालय के अध्यक्ष बालमुकुन्द गोयल, वरीय सदस्य चन्द्रमोहन सिंह का सहयोग रहा।

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