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Jamshedpur News: चित्रगुप्त भवन में मनाई जयंती

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: जमशेदपुर में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रविनंदन सहाय जी की जयंती मनाई। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता संजीव कुमार सिन्हा ने की। कार्यक्रम की शुरुआत उनकी तस्वीर पर माला और फूल चढ़ाकर हुई। इसमें कई सदस्य उपस्थित थे।

चित्रगुप्त भवन में मनाई जयंती
चित्रगुप्त भवन में मनाई जयंती

Jamshedpur News: जमशेदपुर । अखिल भारतीय कायस्थ महासभा जमशेदपुर महानगर कीओर से अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रविनंदन सहाय जी की जयंती सोमवार को सुबह सोनारी चित्रगुप्त भवन में मनाई। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता अखिल भारतीय कायस्थ महासभा जमशेदपुर महानगर के कार्यकारी अध्यक्ष संजीव कुमार सिन्हा के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत उनकी तस्वीर पर माला और फूल चढ़कर किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से संजीव सिन्हा, अजय श्रीवास्तव, श्याम बिहारी लाल, शशांक शेखर, अजय वर्मा, सुरेश, बबलू, शिवचरण, आदि मौजूद रहे ।

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