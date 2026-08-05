Jamshedpur News: फिर बेल्डीह क्लब यूनियन के अध्यक्ष चुने गये राकेश्वर पांडे
Jamshedpur News: राकेश्वर पांडेय को द कैंटीन होटल रेस्टोरेंट वर्कर्स यूनियन की बेल्डीह क्लब इकाई के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। आम सभा में सदस्यों ने सर्वसम्मति से उनका चयन किया। पांडेय ने कार्यकारिणी का गठन किया और कर्मचारियों की समस्याओं पर चर्चा की, जिसमें नौकरी स्थायीकरण और बोनस शामिल हैं।
Jamshedpur News: राकेश्वर पांडेय एक बार फिर द कैंटीन होटल रेस्टोरेंट वर्कर्स यूनियन की बेल्डीह क्लब इकाई के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। क्लब परिसर में सोमवार को आयोजित यूनियन की आम सभा में सदस्यों ने सर्वसम्मति से उन्हें अध्यक्ष चुना। कर्मचारियों ने एकमत होकर राकेश्वर पांडे को कार्यकारिणी के गठन एवं कमेटी मेंबरों के चुनाव के लिए अधिकृत किया। आम सभा के दौरान ही राकेश्वर पांडे ने कार्यकारिणी का गठन कर लिया। उन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष बीके डिंडा, महासचिव ददन सिंह एवं कमेटी मेंबर मो. एसके जुल्फिकार अली, अजीत सिंह सरदार और सिद्धार्थ शंकर दास को बनाया। कर्मचारियों ने अध्यक्ष से जॉब फॉर जॉब, नई नियुक्ति एवं लंबे समय से कार्यरत कर्मचारियों के स्थायीकरण आदि का आग्रह किया।
कर्मचारियों ने क्वार्टर मेंटेनेंस का चार्ज ज्यादा बढ़े होने की शिकायत की। उन्होंने अध्यक्ष से आग्रह किया कि उसे प्रबंधन से बात करके कम कराएं। साथ ही कर्मचारियों के बोनस तथा लंबित चुनाव पर भी कर्मचारियों ने चर्चा की। कर्मचारियों ने अध्यक्ष राकेश्वर पांडे मैं अपनी निष्ठा पूर्ण विश्वास तथा खुशी जाहिर करते हुए पूरी कमेटी को अभिनंदन किया और आशा व्यक्त की कि उनकी देखरेख में यूनियन, क्लब कर्मचारी की उन्नति होगी तथा प्रबंधन के साथ सौहाद पूर्ण तरीके से सभी प्रकार के मुद्दों को हल करने में कामयाबी मिलेगी।
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