Jamshedpur News: जुगसलाई अंडरब्रिज से जलजमाव की समस्या दूर करे रेलवे: कांग्रेस
Jamshedpur News: जुगसलाई के टाटा पिगमेंट रेलवे अंडरब्रिज में बारिश का पानी जमने से वाहन चालकों को समस्या हो रही है। जल निकासी की कमी के कारण ऐसे हालात बन रहे हैं। जिला युवा कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नवनीत मिश्रा ने रेलवे अधिकारियों से समस्या के समाधान की मांग की, और जल्द समाधान का आश्वासन प्राप्त किया।
Jamshedpur News: जुगसलाई स्थित टाटा पिगमेंट के पास रेलवे अंडरब्रिज में बारिश का पानी जमने से वाहन सवार परेशान हैं। जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने से अंडरब्रिज में पानी जमता है। मंगलवार को जिला युवा कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष नवनीत मिश्रा व अन्य टाटानगर रेलवे एरिया मैनेजर से मिलकर समस्या के समाधान पर जोर दिया। कांग्रेस नेता ने एआरएम को बताया कि अंडरब्रिज में पानी जमने से छोटे-छोटे स्कूली बच्चों का वाहन फंसता है। इधर, एरिया मैनेजर ने समस्या के जल्द समाधान का आश्वासन दिया।
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