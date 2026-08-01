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Jamshedpur News: गोविंदपुर में आरओबी के लिए टूटेंगे मकान व दुकान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: टाटानगर रेलवे इंजीनियरिंग विभाग ने गोविंदपुर में 80 से ज्यादा लोगों को अवैध कब्जा हटाने का नोटिस दिया है। पहले बारीगोड़ा में भी ऐसा हुआ। रेलवे 12 अगस्त तक खुद कब्जा हटाने की चेतावनी दे रहा है, अन्यथा अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू करेगा। 150 से ज्यादा नोटिस जारी किये गए हैं।

Jamshedpur News: गोविंदपुर में आरओबी के लिए टूटेंगे मकान व दुकान

Jamshedpur News: टाटानगर रेलवे इंजीनियरिंग विभाग ने शुक्रवार को गोविंदपुर में 80 से ज्यादा लोगों को नोटिस देकर अवैध कब्जा हटाने का आदेश दिया है। इससे पूर्व बारीगोड़ा में 70-80 लोगों को नोटिस दिया गया था। बताया जाता है कि गोविंदपुर में ओवरब्रिज व बारीगोड़ा क्रॉसिंग के पास अंडरब्रिज बनाने के लिए रेलवे अवैध कब्जा हटाने की तैयारी में है। जानकार बताते हैं कि 12 अगस्त तक लोगों द्वारा खुद अपनी दुकान व मकानो को नहीं हटाने पर रेलवे अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाएगा। इधर, रेलवे द्वारा 150 से ज्यादा लोगों को नोटिस देने पर वर्षों से रहने वालों में हड़कंप मचा है। अवैध कब्जा पर नोटिस देने के साथ रेलवे अन्य विभागीय तैयारी में जुटा है, जिससे निर्माण कार्य शुरू करने में दिक्कत न हो।

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