Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Jamshedpur News: राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन ने जाति प्रमाणपत्र में अड़चन के खिलाफ किया डीसी ऑफिस परिसर में प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
Follow us on Google News
share

Jamshedpur News: जमशेदपुर में राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन ने जाति प्रमाणपत्र बनाने में आ रही समस्याओं के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर जाति प्रमाणपत्र को सरल बनाने और अन्य सरकारी दस्तावेजों को मान्यता देने की मांग की। महासंगठन ने विशेष कैम्प लगाकर लंबित आवेदनों का निपटारा 15 दिनों में करने की भी अपील की।

राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन ने जाति प्रमाणपत्र में अड़चन के खिलाफ किया डीसी ऑफिस परिसर में प्रदर्शन
राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन ने जाति प्रमाणपत्र में अड़चन के खिलाफ किया डीसी ऑफिस परिसर में प्रदर्शन

Jamshedpur News: जमशेदपुर। राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन ने तेली जाति को जाति प्रमाणपत्र बनाने में आ रही समस्या के खिलाफ शुक्रवार को डीसी ऑफिस परिसर में प्रदर्शन किया। महासंगठन के जिलाध्यक्ष राकेश साहू के नेतृत्व में प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री के नाम पांच सूत्री ज्ञापन उपायुक्त कार्यालय में सौंपा गया। महासंगठन की मांगों में पूर्व में परिवार के किसी सदस्य को निर्गत जाति प्रमाणपत्र को आधार मानकर दूसरे सदस्यों का भी बनाने, बिना खतियान वाले परिवारों के लिए आधार और समाज के अनुशंसा पत्र को आधार मानने और यह नियम शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के किरायेदारों पर पर भी लागू करने की मांग की गई है।

ये भी पढ़ें:Jamshedpur News: जेपीएससी और जेएसएससी में धांधली के विरोध में निकाली आक्रोश रैली

साथ ही संस्था की अनुशंसा का मान्य करार देने को कहा है। टाटा स्टील की जमीन पर रहने वालों को रजिस्टर्ड संस्था भारतीय तेली साहू महासंगठन द्वारा अनुशंसा करने पर प्रमाणपत्र निर्गत करने की मांग की गई है। साथ ही कहा है कि अन्य सरकारी कागजात भी मान्य हों, जैसे पिता का सर्विस बुक, पेंशन प्रमाणपत्र, वोटर लिस्ट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जिसमें तेली लिखा हो, को साक्ष्य माना जाए। सभी अंचलों में विशेष कैम्प लगाकर लंबित आवेदनों का निष्पादन 15 दिनों में करने की मांग की गई है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jamshedpur News Jamshedpur Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।