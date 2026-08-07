Jamshedpur News: राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन ने जाति प्रमाणपत्र में अड़चन के खिलाफ किया डीसी ऑफिस परिसर में प्रदर्शन
Jamshedpur News: जमशेदपुर में राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन ने जाति प्रमाणपत्र बनाने में आ रही समस्याओं के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर जाति प्रमाणपत्र को सरल बनाने और अन्य सरकारी दस्तावेजों को मान्यता देने की मांग की। महासंगठन ने विशेष कैम्प लगाकर लंबित आवेदनों का निपटारा 15 दिनों में करने की भी अपील की।
Jamshedpur News: जमशेदपुर। राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन ने तेली जाति को जाति प्रमाणपत्र बनाने में आ रही समस्या के खिलाफ शुक्रवार को डीसी ऑफिस परिसर में प्रदर्शन किया। महासंगठन के जिलाध्यक्ष राकेश साहू के नेतृत्व में प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री के नाम पांच सूत्री ज्ञापन उपायुक्त कार्यालय में सौंपा गया। महासंगठन की मांगों में पूर्व में परिवार के किसी सदस्य को निर्गत जाति प्रमाणपत्र को आधार मानकर दूसरे सदस्यों का भी बनाने, बिना खतियान वाले परिवारों के लिए आधार और समाज के अनुशंसा पत्र को आधार मानने और यह नियम शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के किरायेदारों पर पर भी लागू करने की मांग की गई है।
साथ ही संस्था की अनुशंसा का मान्य करार देने को कहा है। टाटा स्टील की जमीन पर रहने वालों को रजिस्टर्ड संस्था भारतीय तेली साहू महासंगठन द्वारा अनुशंसा करने पर प्रमाणपत्र निर्गत करने की मांग की गई है। साथ ही कहा है कि अन्य सरकारी कागजात भी मान्य हों, जैसे पिता का सर्विस बुक, पेंशन प्रमाणपत्र, वोटर लिस्ट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जिसमें तेली लिखा हो, को साक्ष्य माना जाए। सभी अंचलों में विशेष कैम्प लगाकर लंबित आवेदनों का निष्पादन 15 दिनों में करने की मांग की गई है।
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