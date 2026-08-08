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Jamshedpur News: बागबेड़ा में बिजली का तार टूटकर गिरा, करंट की चपेट में दो बकरियों की मौत, हंगामा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: बागबेड़ा के डीबी रोड पर शनिवार को बिजली का तार गिरने से दो बकरियों की करंट लगने से मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोग एकत्रित होकर बिजली विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगे। लोगों का आरोप था कि यह घटना विभाग की लापरवाही के कारण हुई। पुलिस ने आकर लोगों को समझाकर मामला शांत कराया।

Jamshedpur News: बागबेड़ा में बिजली का तार टूटकर गिरा, करंट की चपेट में दो बकरियों की मौत, हंगामा

Jamshedpur News: बागबेड़ा स्थित डीबी रोड में शनिवार को बिजली का तार टूटकर अचानक सड़क पर गिरने से हंगामा मच गया। तार की चपेट में आने से वहां मौजूद दो बकरियों की करंट लगने से मौत हो गई। घटना के बाद आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई और बिजली विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों का आरोप था कि बिजली विभाग की लापरवाही के कारण यह घटना हुई। लोगों ने कहा कि तार अचानक सड़क पर गिरने से बड़ा हादसा हो सकता था। यदि इसकी चपेट में कोई व्यक्ति आ जाता तो उसकी जान भी जा सकती थी।

हंगामे की सूचना मिलने पर बागबेड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाकर शांत कराया। करीब आधे घंटे तक चले विरोध के बाद मामला शांत हुआ।

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