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Jamshedpur News: दो साल से सड़क निर्माण ठप, दो ठेकेदार ब्लैक लिस्ट होंगे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: पोटका विधायक संजीव सरदार ने ग्रामीण कार्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर लंबित सड़क योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने नाराजगी जताई और लापरवाह ठेकेदारों पर कार्रवाई का निर्देश दिया। कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने की अनुशंसा की गई है। पोटका में तीन नई सड़कों का जल्द भूमिपूजन होगा।

Jamshedpur News: दो साल से सड़क निर्माण ठप, दो ठेकेदार ब्लैक लिस्ट होंगे

Jamshedpur News: पोटका विधायक संजीव सरदार ने सोमवार को ग्रामीण कार्य विभाग के अधिकारियों के साथ सर्किट हाउस में बैठक कर विधानसभा क्षेत्र की लंबित सड़क योजनाओं की समीक्षा की। टेंडर फाइनल होने के बावजूद दो वर्षों से काम शुरू नहीं होने पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए लापरवाह ठेकेदारों पर कार्रवाई और लंबित योजनाओं का फिर से टेंडर निकालने का निर्देश दिया। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क सुदृढ़ीकरण योजना के तहत सरमदा-सानग्राम, सादेडीह-पोरा, समाईडीह-खापरसाई और रोलाडीह-खापरसाई सड़कों का काम 7 अगस्त 2025 को सिरहा कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स को मिला था। छह और 20 जनवरी 2026 को नोटिस के बावजूद काम शुरू नहीं हुआ। इस वजह से उन्होंने कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने की अनुशंसा विभाग से की है।

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सड़क योजना की समीक्षा

करीब 11.14 करोड़ की दूसरी सड़क योजना में भी कंपनी ने कुछ हिस्सों में केवल वेट मिक्स मैकाडम और गार्डवाल का काम किया, जबकि कई हिस्से अब भी अधूरे हैं। 16.52 करोड़ की विशेष मरम्मत योजनाएं भी ठप हैं। वहीं रेलवे स्टेशन-बाहरदोरी-चेंगरा और कुदादा-छोटा तालसा सड़क का काम शुरू नहीं करने पर मिथिला एचआर कंस्ट्रक्शन को भी ब्लैक लिस्ट करने की अनुशंसा की गई है।

विकास कार्यों की स्थिति

विधायक ने कहा कि विकास कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। सभी लंबित योजनाओं को जल्द शुरू कराया जाए।

नई सड़क परियोजनाएं

इधर, पोटका में तीन नई सड़कों का जल्द भूमिपूजन होगा। गंभीरकोचा-जोजोगोड़ा (3.3 किमी, 3.29 करोड़), हल्दीपोखर चौक-मुस्लिम बस्ती-हेंसल सीमा (2.1 किमी, 1.22 करोड़) और दीगरसाईं-पोडसागोड़ा (1.85 किमी, 1.68 करोड़) सड़कें बनेंगी।

सामान्य प्रश्न

पोटका विधायक ने लंबित सड़क योजनाओं की समीक्षा कब की?
पोटका विधायक संजीव सरदार ने सोमवार को ग्रामीण कार्य विभाग के अधिकारियों के साथ सर्किट हाउस में बैठक कर लंबित सड़क योजनाओं की समीक्षा की।
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