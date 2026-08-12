Jamshedpur News: दो साल से सड़क निर्माण ठप, दो ठेकेदार ब्लैक लिस्ट होंगे

Jamshedpur News: पोटका विधायक संजीव सरदार ने सोमवार को ग्रामीण कार्य विभाग के अधिकारियों के साथ सर्किट हाउस में बैठक कर विधानसभा क्षेत्र की लंबित सड़क योजनाओं की समीक्षा की। टेंडर फाइनल होने के बावजूद दो वर्षों से काम शुरू नहीं होने पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए लापरवाह ठेकेदारों पर कार्रवाई और लंबित योजनाओं का फिर से टेंडर निकालने का निर्देश दिया। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क सुदृढ़ीकरण योजना के तहत सरमदा-सानग्राम, सादेडीह-पोरा, समाईडीह-खापरसाई और रोलाडीह-खापरसाई सड़कों का काम 7 अगस्त 2025 को सिरहा कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स को मिला था। छह और 20 जनवरी 2026 को नोटिस के बावजूद काम शुरू नहीं हुआ। इस वजह से उन्होंने कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने की अनुशंसा विभाग से की है।