Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Jamshedpur News: डाक विभाग ने शिवालयों के पास लगाए गंगाजल के स्टॉल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
Follow us on Google News
share

Jamshedpur News: जमशेदपुर, प्रमुख संवाददाता सावन के पावन सोमवार के अवसर पर डाक विभाग (सिंहभूम

Jamshedpur News: डाक विभाग ने शिवालयों के पास लगाए गंगाजल के स्टॉल

Jamshedpur News: जमशेदपुर। सावन की सोमवारी पर डाक विभाग (सिंहभूम मंडल) ने कोल्हान के विभिन्न प्रमुख शिवालयों में विशेष स्टॉल लगाए। यहां मात्र 30 रुपये में गंगोत्री का शुद्ध गंगाजल उपलब्ध कराया गया। डाक विभाग की इस पहल से दूर-दराज के मंदिरों में जल चढ़ाने पहुंचे भक्तों को सहूलियत हुई। जायदा मंदिर (चांडिल उप डाकघर) मंदिर प्रांगण और चित्रेश्वर महादेव मंदिर (बहरागोड़ा, पूर्वी अनुमंडल) में यह स्टॉल लगाकर गंगाजल उपलब्ध कराया गया। इसमें रिलेशनशिप मैनेजर सह डाक सहायक देबाशीष आश, चंडी चरण साधु, उज्ज्वल दासगुप्ता, अमितेश कुमार, सुधीर कुमार आदि का सहयोग रहा।

ये भी पढ़ें:सावन में डाक विभाग शिवालयों में श्रद्धालुओं तक पहुंचाया गंगोत्री का पवित्र 'गंगाजल'
ये भी पढ़ें:Jamshedpur News: सावन की दूसरी सोमवारी पर सेवा शिविर
ये भी पढ़ें:Chatra News: हरिद्वार के गंगाजल से शिवलोक में हुआ जलाभिषेक
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jamshedpur News Jamshedpur Latest News Kolhan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।