Jamshedpur News: डाक विभाग ने शिवालयों के पास लगाए गंगाजल के स्टॉल
Jamshedpur News: जमशेदपुर, प्रमुख संवाददाता सावन के पावन सोमवार के अवसर पर डाक विभाग (सिंहभूम
Jamshedpur News: जमशेदपुर। सावन की सोमवारी पर डाक विभाग (सिंहभूम मंडल) ने कोल्हान के विभिन्न प्रमुख शिवालयों में विशेष स्टॉल लगाए। यहां मात्र 30 रुपये में गंगोत्री का शुद्ध गंगाजल उपलब्ध कराया गया। डाक विभाग की इस पहल से दूर-दराज के मंदिरों में जल चढ़ाने पहुंचे भक्तों को सहूलियत हुई। जायदा मंदिर (चांडिल उप डाकघर) मंदिर प्रांगण और चित्रेश्वर महादेव मंदिर (बहरागोड़ा, पूर्वी अनुमंडल) में यह स्टॉल लगाकर गंगाजल उपलब्ध कराया गया। इसमें रिलेशनशिप मैनेजर सह डाक सहायक देबाशीष आश, चंडी चरण साधु, उज्ज्वल दासगुप्ता, अमितेश कुमार, सुधीर कुमार आदि का सहयोग रहा।
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