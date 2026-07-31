Jamshedpur News: दर्जनों मकानों को 4 अगस्त को ढहाने का दिया नोटिस
Jamshedpur News: मानगो अंचलाधिकारी ने गरीब परिवारों को मकान ढहाने का नोटिस दिया है। लोग 50 वर्षों से वहां रह रहे हैं। भाजपा के पूर्व नेता विकास सिंह ने इस कार्रवाई को गरीबों के खिलाफ साजिश बताया। उन्होंने कहा कि प्रशासन को गरीबों के अधिकारों का ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा लोगों का संघर्ष जारी रहेगा।
Jamshedpur News: मानगो अंचलाधिकारी ने गुरुद्वारा रोड एवं बैकुंठनगर के अंतिम छोर पर रहने वाले डेढ़ दर्जन से अधिक गरीब परिवारों को 4 अगस्त को मकान ढहाने का नोटिस जारी किया है। 50 वर्षों से अपने आशियाना में रह रहे दैनिक मजदूरों के होश ठिकाने लग गए हैं। लोगों ने कहा कि वे अपनी जान दे देंगे, लेकिन अपना घर नहीं उजड़ने देंगे। मौके पर पहुंचे भाजपा के पूर्व नेता विकास सिंह ने कहा कि गरीब-गुरबे लोगों को उजाड़ने की साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि इन घरों में पानी, बिजली कनेक्शन हैं और नियमित रूप से होल्डिंग टैक्स भी वसूला जाता है, ऐसे में इन्हें उजाड़ना जायज नहीं है।विकास
सिंह ने कहा कि पीएम आवास योजना के तहत लोगों को पक्के मकान नहीं मिल पाए, जबकि जिन्होंने तिनका-तिनका जोड़कर अपना आशियाना बनाया, उन्हें बेघर करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने गरीबों के साथ खड़े रहने का संकल्प दोहराया। इस मामले में प्रशासन द्वारा क्या रुख अपनाया जाता है, इस पर सभी की नजर टिकी है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।