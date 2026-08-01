Jamshedpur News: राहुल बच्चा हत्याकांड : अगले सप्ताह कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल करेगी पुलिस

Jamshedpur News: मानगो गुरुद्वारा रोड पर राहुल सिंह हत्या मामले में पुलिस आरोप पत्र दाखिल करने की तैयारी कर रही है। सभी आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। जांच में हत्या की साजिश और आरोपियों की भूमिकाएं स्पष्ट की गई हैं। चार्जशीट में साक्ष्य और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान शामिल होंगे।

Jamshedpur News: मानगो गुरुद्वारा रोड स्थित मजार के पास राहुल सिंह उर्फ राहुल बच्चा हत्याकांड में पुलिस आरोप पत्र दाखिल करने की तैयारी में जुट गई है। मामले में नामजद सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अनुसंधान के दौरान जुटाए गए तकनीकी और मौखिक साक्ष्यों के आधार पर पुलिस जल्द ही न्यायालय में आरोप पत्र (चार्जशीट) समर्पित करेगी, ताकि मुकदमे की सुनवाई शीघ्र शुरू हो सके। पुलिस सूत्रों के अनुसार, जांच के दौरान हत्या की पूरी साजिश, वारदात में प्रत्येक आरोपी की भूमिका और घटना से पहले तथा बाद की गतिविधियों का विस्तृत ब्योरा तैयार किया गया है। चार्जशीट में मोबाइल कॉल डिटेल, लोकेशन, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान, बरामद साक्ष्य तथा अन्य वैज्ञानिक प्रमाणों को भी शामिल किया जाएगा

गिरफ्तार आरोपी पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी मोहित वर्मन ने मुख्य आरोपी सरबजीत सिंह उर्फ शब्बे को राहुल की गतिविधियों और लोकेशन की लगातार जानकारी उपलब्ध कराई थी। जांच में यह भी सामने आया कि इसी सूचना पर हमलावरों ने मौके और समय का चयन कर राहुल पर जानलेवा हमला किया। आरोप पत्र में मोहित की रेकी और साजिश में भूमिका का विस्तार से उल्लेख किया जाएगा।

जेल में आरोपी पांचों आरोपी पहुंच चुके हैं जेल

मामले में पुलिस सरबजीत सिंह उर्फ साहेब सिंह उर्फ शब्बे, सौरभ दत्ता उर्फ बंगाली, आफताब अली उर्फ बाबा, अमरजीत प्रसाद उर्फ पांडेय और मोहित वर्मन को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज चुकी है। जांच अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों से पूछताछ और आवश्यक साक्ष्य संकलन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।