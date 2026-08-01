Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Jamshedpur News: हावड़ा ब्रिज के पास होटल में पुलिस का छापा, तीन हिरासत में

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
Follow us on Google News
share

Jamshedpur News: गुरुवार रात साकची हावड़ा ब्रिज के पास एक होटल पर पुलिस ने छापेमारी की, जिसमें तीन संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया। ये सब होटल के एक कमरे में रह रहे थे। गोलमुरी थाना प्रभारी ने कहा कि पुलिस को सूचना मिली थी कि संदिग्ध लोग होटल में हैं, और उनकी जांच चल रही है।

Jamshedpur News: हावड़ा ब्रिज के पास होटल में पुलिस का छापा, तीन हिरासत में

Jamshedpur News: साकची हावड़ा ब्रिज के पास एक होटल में गुरुवार रात पुलिस ने छापेमारी की। इस दौरान होटल से तीन संदिग्ध लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया और अपने साथ थाना ले गई। सभी होटल के एक कमरे में रह रहे थे। हालांकि इस मामले में गोलमुरी थाना प्रभारी संजय सुमन ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध लोग होटल में रुके हुए हैं। इसके बाद सभी को थाना लाया गया, जहां सत्यापन कर पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद ही आगे की जानकारी दी जाएगी। हालांकि इसके अलावा पुलिस ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया।

जानकारी के अनुसार हिरासत में लिए गए एक व्यक्ति ने ऑक्सीजन मास्क लगा रखा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jamshedpur News Jamshedpur Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।