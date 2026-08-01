Jamshedpur News: हावड़ा ब्रिज के पास होटल में पुलिस का छापा, तीन हिरासत में
Jamshedpur News: गुरुवार रात साकची हावड़ा ब्रिज के पास एक होटल पर पुलिस ने छापेमारी की, जिसमें तीन संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया। ये सब होटल के एक कमरे में रह रहे थे। गोलमुरी थाना प्रभारी ने कहा कि पुलिस को सूचना मिली थी कि संदिग्ध लोग होटल में हैं, और उनकी जांच चल रही है।
Jamshedpur News: साकची हावड़ा ब्रिज के पास एक होटल में गुरुवार रात पुलिस ने छापेमारी की। इस दौरान होटल से तीन संदिग्ध लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया और अपने साथ थाना ले गई। सभी होटल के एक कमरे में रह रहे थे। हालांकि इस मामले में गोलमुरी थाना प्रभारी संजय सुमन ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध लोग होटल में रुके हुए हैं। इसके बाद सभी को थाना लाया गया, जहां सत्यापन कर पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद ही आगे की जानकारी दी जाएगी। हालांकि इसके अलावा पुलिस ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया।
जानकारी के अनुसार हिरासत में लिए गए एक व्यक्ति ने ऑक्सीजन मास्क लगा रखा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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