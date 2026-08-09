Jamshedpur News: ग्रामीणों के घेराव के बीच थाना प्रभारी ने सूझबूझ से संभाला मोर्चा, संवाद से टला टकराव
Jamshedpur News: पटमदा में नक्सल विरोधी सर्च अभियान के दौरान पुलिस एवं सुरक्षा बलों को ग्रामीणों द्वारा घेर लिए जाने की घटना में थाना प्रभारी विष्णु चरण भोगता की सूझबूझ और संयम की सराहना की गई। उन्होंने बातचीत के माध्यम से स्थिति को संभालते हुए चार घंटे बाद गतिरोध को समाप्त किया।
Jamshedpur News: पटमदा। नक्सल विरोधी सर्च अभियान के दौरान पुलिस एवं सुरक्षा बलों को ग्रामीणों द्वारा घेर लिए जाने की घटना में पटमदा थाना प्रभारी विष्णु चरण भोगता की सूझबूझ और संयम की सराहना हो रही है। शनिवार सुबह बाटालुका स्थित कितापाठ जाहेरथान के पास सैकड़ों ग्रामीणों ने पुलिस को घेरकर शनिवार को हिरासत में लिए गए तीन ग्रामीणों समेत पूर्व से हिरासत में मौजूद युधिष्ठिर महतो को छोड़ने की मांग की।
प्रदर्शन का आरंभ
भारी बारिश के बीच सुबह करीब पांच बजे शुरू हुआ विरोध धीरे-धीरे तनावपूर्ण हो गया। भीड़ को हटाने के लिए बल प्रयोग का प्रस्ताव आया, लेकिन थाना प्रभारी ने इससे इनकार करते हुए बातचीत के जरिए स्थिति संभालने का निर्णय लिया। उन्होंने जवानों को निर्देश दिया कि ग्रामीण अपने ही लोग हैं और उनके साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए।
विशेषज्ञ प्रबंधन
करीब चार घंटे तक चले गतिरोध के दौरान पुलिस ने ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी नाराजगी और भ्रम दूर करने का प्रयास किया। थाना प्रभारी लगातार ग्रामीणों के संपर्क में रहे और वरीय अधिकारियों को स्थिति की जानकारी देते रहे। बाद में ग्राम प्रधानों, मुखिया प्रतिनिधि खगेंद्र नाथ सिंह और जिला पार्षद प्रदीप बेसरा के प्रयास से स्थिति सामान्य हुई।
शांतिपूर्ण समाधान
थाना प्रभारी ने कहा कि ग्रामीणों के बीच कुछ भ्रम की स्थिति थी, जिसे आपसी संवाद के माध्यम से दूर कर लिया गया। उन्होंने कहा कि पुलिस-पब्लिक संवाद से ही स्थिति को शांतिपूर्ण तरीके से संभाला गया।
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