Jamshedpur News: खकड़ीपाड़ा में गांजा बेचते ठेका कर्मी गिरफ्तार, आधा किलो गांजा बरामद

Jamshedpur News: परसूडीह पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत खकड़ीपाड़ा में छापेमारी कर गांजा की खरीद-बिक्री के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उसकी पहचान गोविंदपुर बजरंगनगर निवासी शशि कुमार भगत के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके पास से करीब आधा किलो गांजा बरामद किया है। आरोपी को पूछताछ के बाद सोमवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। सिटी एसपी ललित मीणा ने सोमवार को प्रेस वार्ता में बताया कि परसूडीह पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि खकड़ीपाड़ा क्षेत्र में एक युवक गांजा की खरीद-बिक्री कर रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने टीम गठित कर इलाके में छापेमारी की।

इस दौरान पुलिस ने शशि कुमार भगत को हिरासत में लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से गांजा बरामद किया गया। पुलिस के अनुसार, पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह टाटा मोटर्स में ठेका कर्मी के रूप में काम करता है। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण वह गांजा की खरीद-बिक्री करने लगा था। पूछताछ में उसने पुलिस को बताया कि वह गोलमुरी निवासी बबलू सिंह से गांजा खरीदकर लाता था और खकड़ीपाड़ा सहित आसपास के इलाकों में उसकी बिक्री करता था। पुलिस अब गांजा उपलब्ध कराने वाले बबलू सिंह की भूमिका की भी जांच कर रही है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी के साथ नशे के कारोबार में और कौन-कौन लोग जुड़े हैं। इसके लिए उसके मोबाइल संपर्क और लेनदेन से संबंधित जानकारी भी खंगाली जा रही है।