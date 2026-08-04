Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Jamshedpur News: मानगो में युवकों ने पुलिस कर्मी के साथ की धक्का-मुक्की

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
Follow us on Google News
share

Jamshedpur News: मानगो में युवकों ने पुलिस के साथ की धक्का-मुक्की मानगो में युवकों ने पुलिस के साथ की धक्का-मुक्की

Jamshedpur News: मानगो में युवकों ने पुलिस कर्मी के साथ की धक्का-मुक्की

Jamshedpur News: जमशेदपुर, संवाददाता मानगो स्थित पायल सिनेमा के पास सोमवार को मानगो थाना के एसआई के साथ धक्कामुक्की किए जाने का मामला सामने आया है। घटना के बाद पुलिस ने दो युवकों को हिरासत में लेकर थाने पहुंचाया, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है।जानकारी के अनुसार, पुलिस क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान पायल सिनेमा के पास कुछ युवकों को संदिग्ध परिस्थिति में देखा गया। पुलिसकर्मियों ने जब उनसे पूछताछ शुरू की तो आरोप है कि युवकों ने पुलिसकर्मियों के साथ धक्कामुक्की शुरू कर दी। इसके बाद कुछ युवक मौके से फरार हो गए, जबकि पुलिस ने दो युवकों को पकड़ लिया।

दोनों को हिरासत में लेकर थाने लाया गया, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है।हालांकि, मानगो थाना प्रभारी नित्यानंद प्रसाद ने धक्कामुक्की की घटना से इनकार किया है। उन्होंने बताया कि पुलिस नियमित गश्त कर रही थी। इसी दौरान दो युवकों को संदिग्ध अवस्था में पकड़ा गया है। फिलहाल, दोनों से थाने में पूछताछ की जा रही है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jamshedpur News Jamshedpur Latest News Crime News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।