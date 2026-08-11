Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Jamshedpur News: गोविंदपुर में पुलिस पर हमले के मामले में आरोपी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
Follow us on Google News
share

Jamshedpur News: गोविंदपुर के हॉस्पिटल चौक नया रोड में 22 जून 2026 को सड़क हादसे में शंभू गोराई की मौत हो गई थी। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने जाम लगा दिया और पुलिस के आने पर उन पर पथराव किया गया। पुलिस ने आरोपी तपन कुमार महतो को गिरफ्तार किया है और 13 अन्य पर केस दर्ज किया है।

Jamshedpur News: गोविंदपुर में पुलिस पर हमले के मामले में आरोपी गिरफ्तार

Jamshedpur News: गोविंदपुर के हॉस्पिटल चौक नया रोड में सड़क हादसे के बाद जाम हटाने पहुंची पुलिस पर हमला करने के मामले में पुलिस ने रविवार को नामजद आरोपी तपन कुमार महतो को गिरफ्तार कर लिया है। घटना 22 जून 2026 की है। गोविंदपुर के हॉस्पिटल चौक नया रोड में हाइवा की चपेट में आने से शंभू गोराई की मौत हो गई थी। एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया था। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दिया था। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। जाम हटाने के दौरान कुछ लोगों ने पुलिसकर्मियों पर पथराव कर उन्हें घायल कर दिया था।

ये भी पढ़ें:Bokaro News: चास थानेदार पर हमले में डीजे संचालक समेत एक गिरफ्तार

इस मामले में 13 नामजद और एक अज्ञात पर केस दर्ज किया गया था।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jamshedpur News Jamshedpur Latest News Govindpur अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।