Jamshedpur News: जुगसलाई में 45 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ महिला गिरफ्तार
Jamshedpur News: जुगसलाई पुलिस ने गरीब नवाज कॉलोनी में छापेमारी करते हुए हिना खान को गिरफ्तार किया, जो ब्राउन शुगर के कारोबार में शामिल थी। उसके पास 45 पुड़िया ब्राउन शुगर मिली। डीएसपी सुमित कुमार और थाना प्रभारी गुलाम रब्बानी खान ने छापेमारी की। हिना पूर्व में भी नशे के आरोपों का सामना कर चुकी है।
Jamshedpur News: जुगसलाई पुलिस ने रविवार को गरीब नवाज कॉलोनी में छापेमारी कर ब्राउन शुगर की खरीद-बिक्री करने के आरोप में हिना खान को गिरफ्तार किया है। हिना के पास से पुलिस ने 45 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद की हैं। रविवार दोपहर डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर सुमित कुमार और थाना प्रभारी गुलाम रब्बानी खान गरीब नवाज कॉलोनी पहुंचे। उन्होंने हिना खान के घर छापेमारी शुरू की। पुलिस ने घर से ब्राउन शुगर जब्त किया और हिना को थाना ले गई। वहां उससे पूछताछ की जा रही है। हिना खान पर पूर्व में भी नशे का कारोबार करने का आरोप लगा है। इससे पहले हिना ने एक टाइगर मोबाइल के जवान पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए बस्ती में हंगामा किया था।
फिलहाल पुलिस हिना से पूछताछ कर रही है।
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