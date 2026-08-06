Jamshedpur News: खरकई रेलवे ब्रिज के पास युवक गिरफ्तार, गोली और चापड़ बरामद
Jamshedpur News: जुगसलाई के खरकई रेलवे ब्रिज के पास पुलिस ने छापेमारी कर शेर मोहम्मद नामक युवक को गिरफ्तार किया। उसके पास से एक जिंदा गोली और चापड़ बरामद किया गया। उसका साथी मो. राजा भागने में सफल रहा। पुलिस गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई कर रही थी। गिरफ़्तार आरोपी से पूछताछ जारी है।
Jamshedpur News: जुगसलाई के खरकई रेलवे ब्रिज के पास पुलिस ने छापेमारी कर एक युवक को गोली और चापड़ के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान जुगसलाई ग्वाला पट्टी निवासी शेर मोहम्मद के रूप में हुई है। उसका एक साथी मो. राजा पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गया। पुलिस के अनुसार गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ युवक किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने की नीयत से खरकई रेलवे ब्रिज के आसपास घूम रहे हैं। सूचना मिलते ही जुगसलाई थाना पुलिस ने तत्काल छापेमारी की। पुलिस टीम को देखते ही वहां मौजूद युवक भागने लगे। पुलिस ने पीछा कर शेर मोहम्मद को दबोच लिया, जबकि उसका साथी मो. राजा फरार होने में सफल रहा।
तलाशी के दौरान आरोपी के पास से एक जिंदा गोली और एक चापड़ बरामद किया गया। पुलिस ने सामान जब्त कर आरोपी को हिरासत में ले लिया। जुगसलाई थाना पुलिस आरोपी से पूछताछ कर यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि वह किस घटना को अंजाम देने की तैयारी में था साथ ही फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। इस मामले में थाना के एसआई के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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