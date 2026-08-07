Jamshedpur News: दाईगुट्टू फॉरेस्ट लाइन से 27 पुड़िया गांजा के साथ युवक गिरफ्तार, सप्लायर की तलाश

Jamshedpur News: मानगो पुलिस ने गुप्त सूचना पर दाईगुटू फॉरेस्ट लाइन में छापेमारी कर 27 पुड़िया गांजा के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 160 ग्राम गांजा और 200 रुपये नकद बरामद किए गए हैं। पूछताछ में आरोपी ने कुंवर बस्ती निवासी छोटू तिवारी से गांजा खरीदने की बात स्वीकार की है। पुलिस उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर सप्लायर की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। पुलिस के अनुसार, बुधवार शाम करीब 6.50 बजे संध्या गश्त के दौरान सूचना मिली कि दाईगुटू फॉरेस्ट लाइन में युवक चोरी-छिपे गांजा बेच रहा है। सूचना पर वरीय अधिकारियों को अवगत कराया गया।

इसके बाद दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए पुलिस टीम रात करीब 8.35 बजे दाईगुटू फॉरेस्ट लाइन पहुंची। पुलिस वाहन देखते ही वहां शेड पर बैठा युवक भागने लगा, लेकिन जवानों ने पीछा कर उसे दबोच लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम मिथिलेश कुमार सिंह (34) के रूप में बताया। वह मूल रूप से बिरसानगर के मोहरदा का रहने वाला है और वर्तमान में मानगो कुंवर बस्ती, बंगाली लाइन में रह रहा था। तलाशी से पहले आरोपी को एनडीपीएस एक्ट की धारा-50 के तहत उसके अधिकारों की जानकारी दी गई। दंडाधिकारी और पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में तलाशी लेने पर उसके पास से सफेद पॉलिथीन में रखा 27 पुड़िया गांजा, एनडीपीएस एक्ट का नोटिस और 200 रुपये नकद बरामद हुए। इलेक्ट्रॉनिक मशीन से वजन करने पर गांजा का कुल वजन 160 ग्राम पाया गया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह कुंवर बस्ती निवासी छोटू तिवारी से गांजा खरीदकर लाता था। पुलिस ने मिथलेश कुमार सिंह को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। वहीं, नामजद आरोपी छोटू तिवारी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।