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Jamshedpur News: जुबली पार्क के पास चेन छिनतई का खुलासा, दो आरोपी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: साकची थाना पुलिस ने जुबली पार्क गेट के पास चेन छिनतई के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान राहुल गोप और आमिर सरफराज के रूप में हुई है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई की और चेन एवं मोटरसाइकिल बरामद की। दोनों आरोपी जेल में हैं।

Jamshedpur News: जुबली पार्क के पास चेन छिनतई का खुलासा, दो आरोपी गिरफ्तार

Jamshedpur News: साकची थाना पुलिस ने जुबली पार्क गेट के पास महिला से चेन छिनतई का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर सिटी गोल्ड की चेन तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। गुरुवार को सिटी एसपी ललित मीणा ने प्रेस वार्ता में बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान भालूबासा गौड़ बस्ती निवासी राहुल गोप उर्फ बल्ले और भालूबासा मुस्लिम बस्ती निवासी आमिर सरफराज के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि घटना 31 जुलाई की है।

सोनारी निवासी चंदना दास अपने परिवार के साथ जुबली पार्क घूमने आई थीं। पार्क के बाहर वह चाउमीन खाने के लिए रुकी थीं। इस दौरान एक युवक उनके पास पहुंचा और गले से चेन छीनकर फरार हो गया। घटना के बाद पीड़िता ने साकची थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। सिटी एसपी ने बताया कि पुलिस ने घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले। तकनीकी साक्ष्यों और अन्य सूचनाओं के आधार पर दोनों आरोपियों की पहचान की गई। इसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान आरोपियों की निशानदेही पर छीनी गई सिटी गोल्ड की चेन और घटना में इस्तेमाल की गई बाइक भी बरामद कर ली गई। उन्होंने बताया कि आरोपी राहुल गोप से खिलाफ आर्म्स एक्ट और लूट जैसे कुल 5 मामले दर्ज है। वहीं, आमिर के खिलाफ सिर्फ दो मामले ही दर्ज हैं। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि दोनों आरोपी पहले भी इस तरह की छिनतई की घटनाओं में शामिल रहे हैं या नहीं।

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