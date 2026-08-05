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Jamshedpur News: उलीडीह में वृद्धा से चेन छीनने वाला आरोपी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: उलीडीह ओपी क्षेत्र के शंकोसाई रोड नंबर-1 पर एक वृद्धा से सोने की चेन छीनने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहचान किए जाने के बाद उसे पकड़ा गया। आरोपी की निशानदेही पर छापेमारी जारी है और पूछताछ की जा रही है।

Jamshedpur News: उलीडीह में वृद्धा से चेन छीनने वाला आरोपी गिरफ्तार

Jamshedpur News: उलीडीह ओपी क्षेत्र के शंकोसाई रोड नंबर-1 में मॉर्निंग वॉक पर निकली वृद्धा से सोने की चेन छीनने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी की पहचान के बाद उसे दबोचा गया। वहीं, आरोपी की निशानदेही पर चेन बरामदगी के लिए छापेमारी कर रही है। आरोपी से थाने में पूछताछ जारी है। पुलिस मंगलवार को मामले का खुलासा कर सकती है। गौरतलब है कि शनिवार को शंकोसाई रोड नंबर-1 स्थित साई वाटिका के पास मॉर्निंग वॉक पर निकली 70 वर्षीय आशा रानी सारंगी के गले से एक युवक ने सोने की चेन झपट ली थी और मौके से फरार हो गया था।

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घटना की जानकारी आशा रानी ने तुरंत अपने परिजनों को दी, जिसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। छीनी गई सोने की चेन की कीमत करीब दो से ढाई लाख रुपये बताई गई है।

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