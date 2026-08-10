Jamshedpur News: परसुडीह में आधा किलो गांजा के साथ एक गिरफ्तार
Jamshedpur News: परसुडीह पुलिस ने खकड़ीपाड़ा में छापेमारी कर शशि कुमार भगत को गिरफ्तार किया, जिसके पास से आधा किलो गांजा बरामद हुआ। उन्होंने पुलिस को बताया कि आर्थिक संकट के कारण वह गांजा बेचने लगा था। वह गोलमुरी में एक व्यक्ति से गांजा खरीदकर बेचता था। आरोपी को जेल भेज दिया गया है।
Jamshedpur News: परसुडीह पुलिस ने खकड़ीपाड़ा में छापेमारी कर एक व्यक्ति को गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी शशि कुमार भगत गोविंदपुर बजरंगनगर का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी के पास से आधा किलो गांजा बरामद किया है। सोमवार को सिटी एसपी ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक युवक क्षेत्र में गांजा की खरीद बिक्री कार्य है। सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की और शशि को हिरासत में लिया। पूछताछ में शशि ने बताया कि वह टाटा मोटर्स में ठेका कर्मी है। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने पर वह गांजा बेचने लगा था।
वह गोलमुरी के बबलू सिंह नामक व्यक्ति से गांजा खरीदकर लाता और क्षेत्र में बेचता था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।