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Jamshedpur News: परसुडीह में आधा किलो गांजा के साथ एक गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: परसुडीह पुलिस ने खकड़ीपाड़ा में छापेमारी कर शशि कुमार भगत को गिरफ्तार किया, जिसके पास से आधा किलो गांजा बरामद हुआ। उन्होंने पुलिस को बताया कि आर्थिक संकट के कारण वह गांजा बेचने लगा था। वह गोलमुरी में एक व्यक्ति से गांजा खरीदकर बेचता था। आरोपी को जेल भेज दिया गया है।

Jamshedpur News: परसुडीह में आधा किलो गांजा के साथ एक गिरफ्तार

Jamshedpur News: परसुडीह पुलिस ने खकड़ीपाड़ा में छापेमारी कर एक व्यक्ति को गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी शशि कुमार भगत गोविंदपुर बजरंगनगर का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी के पास से आधा किलो गांजा बरामद किया है। सोमवार को सिटी एसपी ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक युवक क्षेत्र में गांजा की खरीद बिक्री कार्य है। सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की और शशि को हिरासत में लिया। पूछताछ में शशि ने बताया कि वह टाटा मोटर्स में ठेका कर्मी है। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने पर वह गांजा बेचने लगा था।

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वह गोलमुरी के बबलू सिंह नामक व्यक्ति से गांजा खरीदकर लाता और क्षेत्र में बेचता था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है।

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