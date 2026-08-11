Jamshedpur News: गोविंदपुर में दो लाख के गांजा के साथ एक गिरफ्तार
Jamshedpur News: गोविंदपुर थाना क्षेत्र में गिट्टी मशीन के पास पुलिस ने माधव कर्मकार को गिरफ्तार किया है, जो बोलेरो से गांजा बेच रहा था। उसके पास से चार किलो गांजा बरामद किया गया। वह ओडिशा से गांजा लाकर अपने ससुराल के आसपास इसे बेचता था।
Jamshedpur News: गोविंदपुर थाना क्षेत्र के गिट्टी मशीन के पास बोलेरो से घूम-घूमकर गांजा बेच रहे युवक माधव कर्मकार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वह मूल रूप से डुमरिया का रहने वाला है। पुलिस ने उसकी बोलेरो से करीब चार किलो गांजा बरामद किया है। मंगलवार को एक प्रेस वार्ता के दौरान सिटी एसपी ललित मीणा ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवक बोलेरो में गांजा लेकर क्षेत्र में घूम रहा है और पुड़िया बनाकर उसकी बिक्री कर रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने गिट्टी मशीन के पास छापेमारी की। पुलिस को देखते ही माधव बोलेरो लेकर भागने लगा, लेकिन टीम ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया।
तलाशी के दौरान वाहन से करीब चार किलो गांजा बरामद हुआ।पूछताछ में माधव ने बताया कि गिट्टी मशीन में उसका ससुराल है। वह ओडिशा से गांजा लाकर ससुराल के आसपास घूम-घूमकर उसकी बिक्री करता था।
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