Jamshedpur News: शराब माफिया संजीत साव गिरफ्तार, पुलिस ने भेजा जेल
Jamshedpur News: जमशेदपुर में बर्मा माइंस थाना पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के मामले में फरार चल रहे शराब माफिया संजीत साव को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मई में एनडीपीएस एक्ट के मामले में संजीत का नाम सामने आया था, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई।
Jamshedpur News: जमशेदपुर। बर्मा माइंस थाना पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के मामले में फरार चल रहे बागबेड़ा के शराब माफिया संजीत साव को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को रविवार को दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जानकारी देते हुए थाना प्रभारी संजय सुमन ने बताया कि मई माह में एनडीपीएस एक्ट के मामले में पुलिस ने संतोष नामक युवक को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इस मामले में संजीत का भी नाम सामने आया था। इसी को लेकर संजीत को गिरफ्तार किया गया है। बता दे कि संजीत के खिलाफ बागबेड़ा समेत अन्य थानों में कई मामले दर्ज है।
उसपर बागबेड़ा में अवैध शराब बेचने का भी आरोप है।
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